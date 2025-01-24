В обхід по Дніпропетровщині: ворог може реалізувати небезпечний сценарій - Ступак

Захоплення Покровська ворог може реалізувати паралельно із окупацією населених пунктів Дніпропетровської області.

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Важлива траса до Покровська під загрозою / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скрін з DeepState

Що сказав Ступак:

Захоплення Покровська залишається стратегічною метою ворога

У противника немає ресурсів прорватися до великих міст Дніпропетровщини

Армія РФ близька до перерізання важливої траси

Стратегічна мета країни-агресорки Росії захопити місто Покровськ незмінна, тому ворог, ймовірно, шукає шляхи для її реалізації через сусідню Дніпропетровську область. Про це в етері телеканалу "Еспресо" розповів військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, окупанти можуть продовжити просування вперед виключно на Донеччині, щоб дійти до міста, або ж реалізувати більш небезпечний сценарій - піти в обхід Покровська по території Дніпропетровської області, паралельно захоплюючи населені пункти, які залишаться під їхнім контролем.

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Покровськ / Інфографіка: Главред

"Я не думаю, що зараз ворог має на меті йти в напрямку Павлограда, потім на місто Дніпро, до річки Дніпро. Я думаю, що зараз таких ресурсів у противника немає, і такого плану немає. А ось обійти територією Дніпропетровської області місто Покровськ, взяти його на "придушення" й змусити наших військових відійти - це варіант для РФ цілком робочий", - зауважив експерт.

Ступак прогнозує, що вже у найближчі тижні окупаційна армія просуватиметься у напрямку важливого автошляху Покровськ-Павлоград. Станом на зараз від населеного пункту Очеретине залишилось менше одного кілометра, щоб перерізати сполучення цією дорогою.

Наступ на Покровськ - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, ворогу вдалося під час штурмових дій за вогневого впливу зруйнувати деякі позиції українських військових на Покровському напрямку. Тепер ЗСУ намагаються не допустити погіршення тактичного положення.

Раніше також в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що російські окупанти змінили тактику наступу на Покровськ Донецької області. Ворог тепер намагається обійти місто з заходу через малі села та лісопосадки, щоб перекрити логістику ЗСУ.

Нагадаємо, аналітики DeepState опублікували інформацію, що російські окупаційні війська захопили село НововасилівкаПокровського району Донецької області.

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Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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