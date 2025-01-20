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Позиції зруйнували: ЗСУ попередили про зміну ситуації на ключовому напрямку

Анна Косик
20 січня 2025, 10:32
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Ворог не збавляє темпів наступу на Покровському напрямку.
ВСУ, покровское направление
Сили противника переважають, але ЗСУ намагаються знизити наступальний потенціал РФ / Колаж: Главред, фото: 82 одшбр, скрін з DeepState

Що повідомили військові:

  • Армія РФ проводила наступальні дії в районі 12 населених пунктів
  • ЗСУ знищили техніку ворога
  • Окупанти зруйнували деякі позиції ЗСУ

Армія країни-агресорки Росії продовжує зосереджувати основні зусилля, сили та засоби на Покровському напрямку. Про це повідомили 20 січня ОСУВ "Хортиця" у Telegram.

Відомо, що за попередню добу окупанти проводили активні наступальні дії в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Миролюбівки, Мирнограда, Удачного, Новосергіївки, Успенівки, Надіївки, Новоандріївки, Андріївки, Дачного та Янтарного.

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Позиції зруйнували: ЗСУ попередили про зміну ситуації на ключовому напрямку
Покровськ / Інфографіка: Главред

"Атаки ворога на наші позиції неподалік Слов’янки проводились із застосуванням броне- та автотехніки. Наші воїни знищили одну ББМ та баггі. Тривають бої в Лисівці, Відродженні, Шевченко, Котлиному та Петропавлівці", - йдеться у повідомленні.

Військові також повідомляють, що ворогу вдалося під час штурмових дій за вогневого впливу зруйнувати деякі позиції українських військових. Тепер ЗСУ намагаються не допустити погіршення тактичного положення.

"Підрозділи сил оборони продовжують вести бої з переважаючими силами противника, наносять ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій", - додали в ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами депутата від фракції Голос Романа Костенка, російські окупанти намагаються обійти Покровськ із півдня, але наразі немає загрози оточення міста. Не можна виключати, що ворог спробує зайти до Покровська і почати вибивати з нього Сили оборони України, але тоді на росіян чекає повторення подій Бахмута.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські захисники роблять все можливе, щоб не допустити втрату міста Покровськ на Донеччині.

Раніше військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов спрогнозував, що хоча російські окупанти вже не один тиждень намагаються захопити Покровськ, проте прямого штурму міста не буде.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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війна в Україні ЗСУ російські війська Покровськ Фронт
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