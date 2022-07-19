У Миколаївській області окупанти вбили чотирьох українців заради постановочного сюжету

Загарбники обстріляли житловий будинок з міномета на околиці Снігурівки. Оразу після обстрілу на місці військового злочину РФ з'явилися пропагандистські ЗМІ.
В Миколаївській області російські окупанти вбили чотирьох людей заради постановочного сюжету і намагалися звинуватити в цьому українських військових.
Як повідомило Оперативне командування Південь, загарбники обстріляли житловий будинок з міномета на околиці міста Снігурівка.
"У Снігурівці окупанти розстріляли з міномета будинок на околиці, намагаючись звинуватити в цьому сили оборони України", - йдеться у повідомленні.
Однак окупанти видали самі себе. Одразу після обстрілу на місці військового злочину РФ з'явилися пропагандистські ЗМІ. Вони миттєво почали знімати сюжети і звинувачували в обстрілах ЗСУ.
"Підрозділи ЗСУ знаходяться звідти занадто далеко для попадання мінометом. Але заради картинки рашисти вбили чотирьох мирних жителів", - додали в оперативному командуванні.
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Як повідомляв Главред, російський окупант зізнався сестрі, що вбивав мирних жителів в Україні. Зокрема, путінський солдат розповів, як застрелив жінку, яка, за його словами, була навідницею. Про це свідчить аудіоперехоплення його телефонної розмови з сестрою.
В Чернігівській області російські окупанти вистрілили в голову місцевому жителю Миколі Куліченку. Але чоловікові вдалося вижити - куля пройшла навиліт. Попри зв'язані руки він вибрався з могили, в якій його поховали путінські солдати разом з його двома братами.
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