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У Миколаєві прогриміли вибухи: що відомо

Анна Ярославська
29 вересня 2023, 06:32 оновлено 29 вересня, 06:40
У Мережі повідомляють про нібито "приліт" двох "Іскандерів". Поки місцева влада не коментувала ситуацію.
Ракета Онікс, ракетний удар
РФ атакувала Україну ракетами / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, відкриті джерела

У ніч на 29 вересня у Миколаєві пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в Херсонській та Миколаївській областях.

За словами місцевих жителів, в Миколаєві чули щонайменше два потужні вибухи. До цього в Миколаївській області була оголошена повітряна тривога, пишуть місцеві Telegram-канали.

У Мережі повідомляють про нібито "приліт" двох "Іскандерів". Поки місцева влада не коментувала ситуацію.

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Близько п'ятої ранку повітряну тривогу в Миколаївській та Херсонській областях скасували.

Як повідомляв Главред, ввечері 27 вересня російські окупаційні війська вдарили ракетою по Миколаєву. Ворог атакував об'єкт інфраструктури. Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, влучання сталося в об'єкт інфраструктури на околицях міста.

25 вересня РФ вдарила по Україні "Шахедами", "Оніксами" та "Калібрами". У регіонах повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника. Потужні вибухи прогриміли в Одесі та Кривому Розі.

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