У Миколаєві пролунали близько 7 вибухів: загинула жінка, поранено 16 українців

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

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Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС Николаевщины

У ніч на 15 жовтня в Миколаєві прогриміла серія вибухів - країна-агресор РФ завдала по місту ракетного удару.

Як пише Суспільне, вибухи в Миколаєві було чути близько 02:30. Після цього в місті було оголошено повітряну тривогу.

Повторні вибухи було чути о 02:33, ще серія вибухів пролунала о 02:37.

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У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння, а потім - про швидкісні цілі на Миколаїв.

Загалом у різних районах міста було чутно близько семи вибухів.

Пізніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок російської атаки поранено 11 осіб, дехто - у важкому стані. Одна людина загинула.

Пізніше Кім уточнив, що окупанти атакували місто, за попередніми даними, ракетами типу С-300.

Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі.

Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації.

"Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранення отримали 16 людей, з них трьом надано амбулаторну допомогу", - написав він у Telegram.

Хто такий Віталій Кім? Віталій Олександрович Кім – український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року – голова Миколаївської обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини

14 жовтня російські війська атакували балістичними ракетами припортову інфраструктуру Одеси. Одна людина загинула, ще вісім дістали поранення. Постраждалі перебувають у лікарні, двоє з них у важкому стані. Усі поранені та загиблий - є громадянами України та працівниками припортової інфраструктури.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Росія використовує нову тактику обстрілів у Миколаївській області. Ворог без належної розвідки атакує склади та інші об'єкти, де теоретично можуть бути важливі ресурси.

​Якими ракетами окупанти б‘ють по Україні / Інфографика: Главред

14 жовтня російські агресори вперше за 48 діб не атакували Україну ударними безпілотниками типу "шахед". Як вважає військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак, цей маневр може бути паузою перед масованим обстрілом.

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