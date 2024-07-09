Держава повністю відбудує "Охматдит": роботи починаються вже зараз - Шмигаль

Після ракетного удару по "Охматдиту" міністерства України почали опрацьовувати питання щодо виділення коштів для відновлення закладу та допомоги постраждалим.

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Держава розпочинає повне відновлення "Охматдиту" після ракетного удару по медзакладу / Колаж: Главред, фото: Денис Шмигаль

Міністерства охорони здоров'я, економіки та фінансів після атаки країни-агресора Росії на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, внаслідок якої зруйновані і пошкоджені частина корпусів, отримали розпорядження щодо запуску процесу відновлення медзакладу.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, 9 липня з резервного фонду державного бюджету спрямовують 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в "Охматдиті". Надалі ж влада планує збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови закладу.

Крім цього отримають грошову допомогу ті родини з дітьми, які постраждали від вчорашньої атаки. Разом із ЮНІСЕФ буде виділено допомогу у розмірі 10800 гривень на кожного члена родини.

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"Президент України Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни знайти локацію для переїзду лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів. Такі локації вже знайдені. Це Київські обласні клінічні лікарні №1 та №2. Надаємо відповідне доручення про початок переміщення", - відзвітував Шмигаль.

Він також подякував небайдужим та фахівцям, які допомагали боротися із наслідками російського терору і повідомив, що вчора, 8 липня, за декілька годин через платформу United24 вдалося зібрати 100 мільйонів гривень на користь "Охматдиту". Ці кошти також спрямують на відновлення дитячої лікарні.

Хто такий Денис Шмигаль? Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Ракетний удар РФ по лікарні "Охматдит" - останні новини

Вранці 8 липня під час масованої атаки на Україну країна-агресор Росія нанесла ракетний удар по головній дитячій лікарні країни у Києві "Охматдит". Президент Володимир Зеленський прокоментував цей злочин РФ і назвав цинічними заяви представників РФ про те, що по лікарні нібито вдарила українська зенітна ракета.

Згодом Служба безпеки України оприлюднила докази, які свідчать про те, що країна-агресорка Росія вдарила по діагностично-лікувальному закладу для дітей в Києві ракетою Х-101, і що цей удар був навмисним.

Лише 9 липня було завершено аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" у Києві після російського ракетного удару в понеділок. На цій локації загинули 2 особи, ще 32 дістали поранення.

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