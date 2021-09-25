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У МВС попередили майбутніх водіїв про нововведення: що зміниться в посвідченнях

25 сентября 2021, 10:43

В Україні збільшили термін дії результату успішно складеного теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Але є й інші зміни.

Водійські права
У МВС попередили майбутніх водіїв про нововведення в частині видачі прав / УНІАН

Українці, які найближчим часом планують стати водіями, зіткнуться з низкою нововведень в частині видачі документа і допуску до керування автомобілем.

У пресслужбі МВС розповіли, що нововведення пов'язані з постановою Кабінету Міністрів від 22 вересня. Зокрема, у водійських посвідченнях з'явиться відмітка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78" у графі 12 посвідчення. Власники посвідчень з подібною відміткою зможуть управляти тільки авто з АКПП, а за її відсутності - з будь-якою.

Водночас зміни не торкнуться тих українців, які отримали водійські права раніше.

Також в Україні збільшили термін дії результату успішно складеного теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС. Якщо раніше він становив три місяці, то тепер - два роки.

"Але не довше, ніж термін дії свідоцтва про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів", - уточнили в МВС.

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Суть ще одного нововведення полягає в тому, що водіїв звільнили від обов'язкового надання документів, що підтверджують навички управління при відкритті нижчої категорії або категорії з причепом.

У МВС попередили майбутніх водіїв про нововведення / mvs.gov.ua

Крім того, зміниться форма відображення обмежень в управлінні на посвідченні водія. Тепер їх позначатимуть у вигляді кодів - як в Євросоюзі, а не піктограмами, як було раніше.

У вигляді кодів відображаються:

  • медичні причини обмежень (окуляри, слухові апарати, протези кінцівок тощо);
  • пристосування транспортного засобу (модифікована трансмісія, пристосована педаль зчеплення, модифіковані гальмівні системи тощо);
  • керування транспортним засобом тільки в денні години, тільки без пасажирів, в межах міста / регіону тощо.

Зміни торкнуться і процедури прийняття іспитів. Тепер у разі одночасного відкриття двох категорій іспити (іспит) здаються за вищою з них (крім категорій B1, B, BE):

  • при відкритті категорій С і С1 теоретичний і практичний іспити здаються тільки за категорією С;
  • при поверненні посвідчення водія після позбавлення права керування, в разі наявності в ньому декількох відкритих категорій, теоретичний і практичний іспити також здаються за вищою категорією.

"Всі нововведення будуть запроваджені відразу після оприлюднення зазначеної постанови Кабінету Міністрів України, крім нововведення, що стосується зазначення відмітки про автоматичну коробку передач у водійському посвідченні, яке буде реалізовано протягом трьох місяців", - підкреслили в МВС.

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