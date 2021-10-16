У МОЗ назвали терміни запуску електронних рецептів

Ляшко висловився про електронні рецепти / УНІАН

Електронні рецепти для ліків в Україні планують запустити навесні 2022 року, повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Ми вже перейшли і на електронний лікарняний, і на електронний перший рецепт по інсулінам. Навесні плануємо запустити електронний рецепт на всі лікарські засоби. Тому сьогодні діджиталізація у сфері охорони здоров'я відбулася, Інтернет є", - заявив Ляшко.

Міністр також зазначив, що ситуація з мережею в лікарнях не є ідеальною, проте "вже на тверду четвірку по Інтернету".

У разі, якщо проблеми все ж виникли, Ляшко рекомендував звертатися на "гарячу лінію" національної служби здоров'я України для оперативного вирішення питань.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок суботи, 16 жовтня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 983 жителів країни. У тому числі захворіли 1105 дітей та 204 медпрацівники.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1321), Харківській (1293), Львівській (927), Запорізькій (917) та Херсонській (831) областях.