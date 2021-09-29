У МОЗ назвали терміни надходження в регіони інноваційних ліків проти COVID-19

Інноваційні ліки від коронавірусу "повинні доїхати в кожну область" - МОЗ / Reuters

Інноваційні ліки проти коронавірусної хвороби, передані раніше з США, ще не дісталися до всіх регіонів України. Проте в Міністерстві охорони здоров'я переконують, що розвезуть їх до кінця поточного тижня.

Йдеться про 20 тис. флаконів препарату "Бамланівімаб" і 40 тис. флаконів препарату "Етесевімаб". Ці препарати можна призначати пацієнтам з COVID, які не потребують кисню, але належать до групи високого ризику тяжкого перебігу хвороби.

"Минулого тижня ми почали розвозити в регіони ліки від COVID-19 - Бамланівімаб і Етесевімаб. Ліки вироблені в США, в Україну їх передали за сприяння Посольства України в США як гуманітарний вантаж. До кінця цього тижня вони мають доїхати в кожну область. Як ними користуватися, прописано в оновленому протоколі лікування ковіда", – написав заступник голови МОЗ Олександр Комарида у себе в Facebook.

Він також додав, що днями Європейська комісія підписала контракт на постачання цих препаратів і рамкову угоду про спільні закупівлі з фармацевтичною компанією Eli Lilly.

Що це за ліки

Як пояснюють у МОЗ, механізм їх дії полягає у блокуванні прикріплення вірусу до мембрани клітини. Це унеможливлює потрапляння SARS-CoV-2 в клітини людини, що нейтралізує дію вірусу та сприяє запобіганню розвитку та лікуванню COVID-19.

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Діють ці ліки безпосередньо на вірус: зв’язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню у клітину та подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень та потраплянню в лікарню.

Раніше Главред писав, що всі охочі українці можуть випробувати на собі нові ліки від коронавірусу. У МОЗ зазначають, що клінічні випробування допомагають виявляти та підтверджувати властивості лікарських засобів, виявляти реакції на них тощо. Вони необхідні, щоб підтвердити безпеку та ефективність ліків.