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У МОЗ назвали терміни надходження в регіони інноваційних ліків проти COVID-19

29 сентября 2021, 16:38

Ці препарати лікують коронавірус завдяки моноклональним антитілам.

вакцинація
Інноваційні ліки від коронавірусу "повинні доїхати в кожну область" - МОЗ / Reuters

Інноваційні ліки проти коронавірусної хвороби, передані раніше з США, ще не дісталися до всіх регіонів України. Проте в Міністерстві охорони здоров'я переконують, що розвезуть їх до кінця поточного тижня.

Йдеться про 20 тис. флаконів препарату "Бамланівімаб" і 40 тис. флаконів препарату "Етесевімаб". Ці препарати можна призначати пацієнтам з COVID, які не потребують кисню, але належать до групи високого ризику тяжкого перебігу хвороби.

"Минулого тижня ми почали розвозити в регіони ліки від COVID-19 - Бамланівімаб і Етесевімаб. Ліки вироблені в США, в Україну їх передали за сприяння Посольства України в США як гуманітарний вантаж. До кінця цього тижня вони мають доїхати в кожну область. Як ними користуватися, прописано в оновленому протоколі лікування ковіда", – написав заступник голови МОЗ Олександр Комарида у себе в Facebook.

Він також додав, що днями Європейська комісія підписала контракт на постачання цих препаратів і рамкову угоду про спільні закупівлі з фармацевтичною компанією Eli Lilly.

Що це за ліки

Як пояснюють у МОЗ, механізм їх дії полягає у блокуванні прикріплення вірусу до мембрани клітини. Це унеможливлює потрапляння SARS-CoV-2 в клітини людини, що нейтралізує дію вірусу та сприяє запобіганню розвитку та лікуванню COVID-19.

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Діють ці ліки безпосередньо на вірус: зв’язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню у клітину та подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень та потраплянню в лікарню.

Раніше Главред писав, що всі охочі українці можуть випробувати на собі нові ліки від коронавірусу. У МОЗ зазначають, що клінічні випробування допомагають виявляти та підтверджувати властивості лікарських засобів, виявляти реакції на них тощо. Вони необхідні, щоб підтвердити безпеку та ефективність ліків.

viber
МОЗ коронавірус ліки від коронавірусу
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