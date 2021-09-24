У МОЗ запропонували українцям на собі випробувати нові ліки від коронавірусу

Клінічні випробування допомагають виявляти та підтверджувати властивості лікарських засобів, виявляти реакції на них тощо / Reuters

Лікарські засоби від COVID-19 зараз проходять клінічні дослідження в усьому світі. До випробувань цих препаратів можуть приєднатися і бажаючі українці.

Як розповіли в Міністерстві охорони здоров'я України, на сьогодні таких досліджень-31, а їх перелік можна знайти на сайті Державного експертного центру МОЗ за профілем випробування "COVID-19".

На сайті МОЗ зазначили, що клінічні випробування допомагають виявляти та підтверджувати властивості лікарських засобів, виявляти реакції на них тощо. Вони необхідні, щоб підтвердити безпеку та ефективність ліків. Однак перед тим, як залучати до тестування людей, вчені проводять доклінічне дослідження ліків.

"Воно передбачає хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші наукові дослідження і вивчають їх специфічну активність і безпеку", - йдеться в повідомленні.

Читайте такжеВ Україні з'явилися ліки проти коронавірусу: запобігають ускладненням і прискорюють одужанняНаступним етапом є клінічні випробування-чотири фази клінічних досліджень.

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"В Україні найчастіше проводяться клінічні дослідження III фази, в яких залучають тисячі пацієнтів для підтвердження ефективності та безпеки лікарського засобу, необхідного дозування, збору інформації про реакцію тощо", — повідомили в МОЗ.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з'явилися інноваційні ліки прямої дії на коронавірус. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, препарати вже направлені в регіони. Йдеться про 20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) і 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab).