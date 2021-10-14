У МОЗ наполягають на продовженні шкільних канікул - що відомо

Канікули в школах можуть затягнутися / УНІАН

Під час засідання Держкомісії ТЕБ і НС торкнулися питання щодо перенесення осінніх канікул. Це має допомогти зняти навантаження на систему охорони здоров'я, повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Ми знаємо, що осінні канікули у нас розпочинаються з 25 жовтня. Було схвалено рішення (на засіданні Держкомісії ТЕБ і НС - ред.) про перенесення або про початок канікул раніше. Ми ініціювали їхнє перенесення на один тиждень раніше", - заявив Кузін.

За словами державного санлікаря, сьогодні вирішується питання продовження канікул. Можливо, їхню тривалість збільшать до чотирьох тижнів, замість стандартних двох.

"Поки що вирішується, але швидше за все вони (канікули - ред.) будуть трошки продовжені. Але ми не думаємо, що вони будуть дуже тривалими. Зазвичай вони йдуть до 2 тижнів, а зараз ми дискутуємо про термін до 4 тижнів", - додав Кузін.

Раніше Главред писав про те, що Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує перенести початок шкільних канікул з 25-го на 18-е жовтня.

Як розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, Міністерству освіти і науки рекомендують розіслати відповідний рекомендований лист по школах.