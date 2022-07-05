У Міноборони розкрили нову тактику ЗСУ проти російських окупантів

У Міноборони розповіли про тактику ЗСУ / Генштаб ЗСУ

Незважаючи на перевагу російських окупантів у живій силі та техніці, бійцям Збройних сил України вдається стримувати просування ворога, заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Як підкреслила вона в коментарі Каналу 24, тактику Збройних сил України у війні проти Росії вже вважають унікальною. Її вивчають за кордоном.

"Але ми при тому, що маємо менше ресурсів, чинимо потужний опір і наносимо величезні втрати. І сьогодні тактика, за якою воюють ЗСУ - це приклад для всього світу. Її зараз вивчають як унікальну", - розповіла співрозмовниця.

Представник Міноборони нагадала про те, що штурм Луганщини окупанти РФ кинули половину своїх сил, при цьому українські захисники довго тримали оборону Сєвєродонецька та Лисичанська і завдали ворогу колосальних втрат.

Вона нагадала, що найважливішим підсумком є те, що бійці ЗСУ змогли уникнути оточення і успішно перемістилися на інші обладнані позиції.

читайте такожУ Зеленського розповіли про втрати РФ в Україні: 115 тисяч убитими і пораненими

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про втрати армії російських окупантів у війні з Україною.

За його словами, втрати РФ у війні з Україною становлять до 115 тисяч убитими і пораненими.

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