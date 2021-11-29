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Удар по Україні з чотирьох напрямків: Кулеба назвав "дуже похмурою" ситуацію з діями Росії

29 листопада 2021, 15:57

Росія розглядає можливість військового вторгнення в Україну, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
У Кремлі навряд чи прийняли за основу сценарій військового вторгнення в Україну - Кулеба / УНІАН

Офіційна Москва серед декількох варіантів розглядає можливість військового вторгнення в Україну. Якщо дивитися на дії Росії в цілому, то можна побачити "дуже похмуру" ситуацію, оскільки росіяни сконцентрували війська на кордоні, блокують саміт "Нормандії" щодо Донбасу, не допускають ОБСЄ на позиції у ОРДЛО, створюють загрозу з Білорусі і провокують газову кризу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як повідомляє пресслужба МЗС, в інтерв'ю Delfi він розповів про те, що варіант з військовим вторгненням в Кремлі знаходиться "на столі". Однак наразі немає сигналів про саме такий вибір.читайте такожРФ - "друг", а Туреччина посередник: Ердоган готовий допомогти Зеленському та Путіну "помирити" Москву з Києвом

"Безумовно, Росія розглядає вторгнення в якості однієї з альтернатив. Немає свідчень, що рішення про її реалізацію вже ухвалено у Москві, але такий варіант знаходиться у них "на столі", - зазначив Кулеба.

За його словами, якщо акцентувати увагу на обстановці в більш широкому аспекті, то можна зробити висновок, що "ситуація виглядає дуже похмуро".

Росія чинить тиск відразу за декількома напрямками - це війська біля кордонів України, блокада перемовин щодо Донбасу в рамках Мінського процесу і нормандського формату, недопуск СММ ОБСЄ на окуповані райони ОРДЛО, створення небезпечної ситуації для сусідніх з Білоруссю держав і провокація газової кризи у вигляді тиску, пов'язаного з сертифікацією газопроводу Північний потік-2.

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Дипломат додав, що наразі Київ і Захід проводять заходи для того, щоб відбити у Москви бажання від прийняття рішення на користь військового вторгнення в Україну. Для цього треба проводити "потужну політику стримування".

Кулеба підкреслив, що якщо казати про протистояння новій військовій агресії Росії, сьогодні ЗСУ набагато краще підготовлені, ніж на початку російсько-українського конфлікту у 2014 року. Тому можливий наступ росіян на Україну легким не буде.

Дивіться відео ТСН - Зеленський розповів про ситуацію з можливим вторгненням Росії в Україну

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше повідомили, що РФ стягує свої війська до кордонів України. Причому свої аргументи вони підкріпили супутниковими знімками, на яких було встановлено пересування військ РФ.

Північноатлантичний альянс зафіксував серйозне скупчення військ Росії біля кордонів України. У колективному блоці безпеки Заходу не виключають сценарію, за якого росіяни підуть війною проти українців.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що дії Москви пов'язані з нібито загрозою Північноатлантичного альянсу біля кордонів Російської держави.

Журналісти німецького інформагентства Reuters провели опитування серед експертів з Росії та Заходу, внаслідок якого дійшли висновку про те, що Москва навряд чи піде війною проти Києва. Цілком можливо, російська влада військовими маневрами показує свої "червоні лінії" щодо української держави. Другим аргументом є питання НАТО - ніхто не знає, як далеко може зайти Альянс в ситуації із захистом України.

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