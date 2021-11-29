Ракетна атака по містах: в Україні заговорили про превентивний удар по РФ

Ракетні випробування в Україні / УНІАН

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко допустив можливість ракетних ударів по російських містах у разі виникнення масштабного конфлікту між РФ і Україною.

Як підкреслив він в ефірі 5 каналу, Київ повинен шукати контраргументи, які можуть "остудити голови в Москві".

"Знаєте, на війні як на війні. Якщо нам загрожують ударами по інфраструктурі, так само можемо робити і ми. І якщо у нас сьогодні немає можливості дістати Москву ракетною зброєю, то є можливість дістати інші російські міста, які знаходяться межах досяжності українських ракетних військ", - сказав Огризко.

Звернемо увагу, що про превентивний удар по РФ висловився колишній керівник директорату з національної безпеки і оборони в офісі президента Іван Апаршин.

В інтерв'ю РБК-Україна він пояснив, що Україні слід наносити превентивні удари по противнику, щоб не допустити розширення російської агресії на своїй території в разі "години Ч".

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Він уточнив, що в стратегічних документах слід було записати, що Україна залишає за собою право завдати превентивного удару навіть на території іншої держави. Апаршин впевнений, що такий інструмент гіпотетично можна застосувати, якщо "будуть підстави зробити висновок, що агресія проти нас неминуча".

На думку експерта, це важливо, тому що колони противника логічніше знищувати ракетним ударом на відстані 120-180 км від кордону в глибині російської території на етапі їх формування. Апаршин додав, що якщо ці колони підійдуть до українського кордону на відстань 20-30 км і почнуть переформатуватися в батальйонні, а потім в ротні колони, то зупинити вторгнення Росії буде практично неможливо.

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Нагадаємо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка з нелегалами на кордоні Польщі відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - підкреслив він.

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