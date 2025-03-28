У МЗС потролили Путіна за ідею "зовнішнього управління" і нагадали про розруху у РФ

Головне із заяв Тихого:
- Путін витрачає мільярди доларів на злочинну війну проти України
- Тимчасове управління ООН необхідно ввести в Росії, починаючи з Воркути
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву диктатора РФ Володимира Путіна про встановлення тимчасової влади в Україні під егідою ООН.
"Контрпропозиція: тимчасове управління ООН у Росії, починаючи з Воркути. Здається, що місцеві жителі дуже виграли б від будь-якого уряду, крім Путіна, який витрачає мільярди доларів на свою злочинну війну проти України", - написав речник МЗС у соцмережі Х.
Додамо, що Тихий опублікував фото російської провінції з похиленими дерев'яними бараками замість будинків і величезними калюжами замість доріг.
Зазначимо, що раніше повідомлялося про те, що Путін запропонував можливість введення "тимчасового правління" в Україні під егідою ООН і кількох країн для сприяння "демократичним виборам".
Зі свого боку радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин запропонував Путіну прийняти таблетки для активізації мозкової діяльності після його "ідеї".
Нагадаємо, у Білому домі відреагували на заяви Путіна. Зокрема, там нагадали, що владу в Україні обирає народ, тому розмов про "тимчасове управління" бути не може.
Раніше повідомлялося про те, що Путін принижує Трампа при всіх і готує нові удари по Україні. Андрій Коваленко заявив, що Москва буквально знущається над Вашингтоном.
Як раніше повідомляв Главред, глава Кремля Володимир Путін виступив із пропозицією запровадити в Україні тимчасове управління під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори.
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Хто такий Георгій Тихий?
Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.
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