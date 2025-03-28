У МЗС потролили Путіна за ідею "зовнішнього управління" і нагадали про розруху у РФ

Георгій Тихий прокоментував заяву диктатора РФ Володимира Путіна про встановлення тимчасової влади в Україні.

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У МЗС відповіли Володимиру Путіну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Головне із заяв Тихого:

Путін витрачає мільярди доларів на злочинну війну проти України

Тимчасове управління ООН необхідно ввести в Росії, починаючи з Воркути

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву диктатора РФ Володимира Путіна про встановлення тимчасової влади в Україні під егідою ООН.

"Контрпропозиція: тимчасове управління ООН у Росії, починаючи з Воркути. Здається, що місцеві жителі дуже виграли б від будь-якого уряду, крім Путіна, який витрачає мільярди доларів на свою злочинну війну проти України", - написав речник МЗС у соцмережі Х.

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Додамо, що Тихий опублікував фото російської провінції з похиленими дерев'яними бараками замість будинків і величезними калюжами замість доріг.

/ @SpoxUkraineMFA

Зазначимо, що раніше повідомлялося про те, що Путін запропонував можливість введення "тимчасового правління" в Україні під егідою ООН і кількох країн для сприяння "демократичним виборам".

Зі свого боку радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин запропонував Путіну прийняти таблетки для активізації мозкової діяльності після його "ідеї".

Нагадаємо, у Білому домі відреагували на заяви Путіна. Зокрема, там нагадали, що владу в Україні обирає народ, тому розмов про "тимчасове управління" бути не може.

Раніше повідомлялося про те, що Путін принижує Трампа при всіх і готує нові удари по Україні. Андрій Коваленко заявив, що Москва буквально знущається над Вашингтоном.

Як раніше повідомляв Главред, глава Кремля Володимир Путін виступив із пропозицією запровадити в Україні тимчасове управління під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори.

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Хто такий Георгій Тихий? Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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