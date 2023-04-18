У МЗС відповіли на безглузду пропозицію президента Бразилії про "мирні переговори" з РФ

Україна прагне до завершення агресії РФ на основі української "формули миру", підкреслив Олег Ніколенко.

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У МЗС відповіли президенту Бразилії / УНІАН, Facebook/Lula

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи заяви президента Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілви про способи припинення війни, підкреслив, що Україна прагне до завершення агресії РФ на основі української "формули миру", і підхід, при якому жертва і агресор ставляться на однакові шальки терезів, не відповідає реальному стану речей.

"Україна з цікавістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії з пошуку рішення для припинення війни. У той же час не відповідає реальному стану речей підхід, при якому жертва і агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни", — написав Ніколенко в Facebook.

У МЗС підкреслили, що "Україну не потрібно ні в чому переконувати".

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"Загарбницька війна ведеться на українській землі і приносить невимовні страждання і руйнування. Ми більш ніж будь-хто в світі прагнемо до завершення російської агресії на основі "формули миру", запропонованої президентом Зеленським", — зазначив Ніколенко.

Також У МЗС України підтвердили запрошення Луїсу Інасіу Лулу да Сілві відвідати Україну, щоб зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

Скандальні заяви президента Бразилії

Раніше да Сілва запропонував Україні поступитися окупованим Кримським півостровом агресору, щоб покласти край війні з РФ.

Також президент Бразилії закликав до створення аналога "Великої двадцятки" для досягнення миру в Україні за участю країн Латинської Америки, Китаю та ОАЕ. Крім того, він звинуватив США та ЄС у "заохоченні" війни.

Раніше Луїс Інасіу Лула да Сілва зробив скандальну заяву з приводу війни в Україні, фактично заохотивши загарбницькі дії окупантів РФ.

На думку президента Бразилії, такий крок нібито необхідний для того, щоб покінчити з війною.

"Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він (Путін - ред.) ще вторгся, він повинен подумати. Зеленський теж не може хотіти всього. Світ потребує спокою... Ми повинні знайти рішення", - додав Луїс Інасіу Лула да Сілва.

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