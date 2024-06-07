"У нас були проблеми": Байден відкрито вибачився перед Зеленським

Президент США Джо Байден вибачився перед Зеленським і всім українським народом через затримки з військовою допомогою.

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Байден вибачився перед Зеленським і всім українським народом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент США Джо Байден прийшов на переговори з Володимиром Зеленським і почав перед ним вибачатися. Про це повідомляє The Associated Press і CNN.

Байден вибачався за багатомісячну затримку в постачанні військової допомоги Україні. Він вибачився не тільки перед президентом, а й перед усім українським народом за той період, коли така необхідна військова допомога не надходила.

"Я прошу вибачення за тижні незнання, чи буде ухвалено з точки зору фінансування, тому що у нас були проблеми з ухваленням законопроєкту, який ми повинні були ухвалити, в якому були гроші від деяких наших дуже консервативних членів, які затримували його, але ми зробили це", сказав Байден. відео дня

Він акцентував увагу на тому, що американський народ підтримує Україну в довгостроковій перспективі

"Ви знаєте, ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто дивовижний, просто чудовий - і ми не збираємося вас залишати", - додав він.

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Що відомо про винищувачі Mirage 2000 / Інфографіка: Главред

Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який у 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation. Основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX - початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки. Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

Україна виграє війну, а територіальних поступок агресору Росії не буде - таку заяву Зеленський зробив під час свого виступу перед Національними зборами Франції. Промова президента кілька разів переривалася оплесками.

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