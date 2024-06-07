УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"У нас були проблеми": Байден відкрито вибачився перед Зеленським

Ангеліна Підвисоцька
7 червня 2024, 15:48
206
Президент США Джо Байден вибачився перед Зеленським і всім українським народом через затримки з військовою допомогою.
Зеленський, Байден
Байден вибачився перед Зеленським і всім українським народом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент США Джо Байден прийшов на переговори з Володимиром Зеленським і почав перед ним вибачатися. Про це повідомляє The Associated Press і CNN.

Байден вибачався за багатомісячну затримку в постачанні військової допомоги Україні. Він вибачився не тільки перед президентом, а й перед усім українським народом за той період, коли така необхідна військова допомога не надходила.

"Я прошу вибачення за тижні незнання, чи буде ухвалено з точки зору фінансування, тому що у нас були проблеми з ухваленням законопроєкту, який ми повинні були ухвалити, в якому були гроші від деяких наших дуже консервативних членів, які затримували його, але ми зробили це", сказав Байден.

відео дня

Він акцентував увагу на тому, що американський народ підтримує Україну в довгостроковій перспективі

"Ви знаєте, ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто дивовижний, просто чудовий - і ми не збираємося вас залишати", - додав він.

Візит Зеленського до Франції - останні новини за темою

Президент Володимир Зеленський 6 червня прибув до Франції, щоб узяти участь в урочистостях, присвячених 80-річчю висадки союзників у Нормандії. Глава держави провів зустріч із президентом Франції Макроном. Париж виділить Україні свої бойові літаки Mirage 2000 і запропонує навчання пілотів, сказав Макрон.

Літак Міраж Mirage Міраж інфографіка
Що відомо про винищувачі Mirage 2000 / Інфографіка: Главред

Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо

Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який у 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation.

Основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX - початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

Україна виграє війну, а територіальних поступок агресору Росії не буде - таку заяву Зеленський зробив під час свого виступу перед Національними зборами Франції. Промова президента кілька разів переривалася оплесками.

Росія може напасти на країни Балтії, Польщу та Балкани, також сказав Зеленський. За його словами, російський режим не визнає жодних кордонів, і Кремлю недостатньо навіть Європи.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Франция Володимир Зеленський вторгнення Росії Джо Байден
Реклама

Головне за день

Мирна угода та участь РФ: у Швейцарії зробили заяву щодо Саміту миру

Мирна угода та участь РФ: у Швейцарії зробили заяву щодо Саміту миру

16:36 Світ
На Сумщині вісім сіл на кордоні з РФ під загрозою: оголошено евакуацію

На Сумщині вісім сіл на кордоні з РФ під загрозою: оголошено евакуацію

16:14 Україна
"У нас були проблеми": Байден відкрито вибачився перед Зеленським

"У нас були проблеми": Байден відкрито вибачився перед Зеленським

15:48 Політика
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Наталя Могилевська знову стала мамою - перші деталі події 29484

Наталя Могилевська знову стала мамою - перші деталі події

Король Чарльз видворив принца і принцесу з дому - що сталося 14993

Король Чарльз видворив принца і принцесу з дому - що сталося

Це мало хто знає: чим корисний чай з липи – головний секрет напою 9079

Це мало хто знає: чим корисний чай з липи – головний секрет напою

Дама на стилі: Мережа розтанула від модного луку 2-місячної доньки Лілії Ребрик 4627

Дама на стилі: Мережа розтанула від модного луку 2-місячної доньки Лілії Ребрик

Останні новини

16:38

"Ніколи не чистьте зуби": стоматолог розірвала TikTok незвичними порадами

16:36

Мирна угода та участь РФ: у Швейцарії зробили заяву щодо Саміту миру

16:24

Удари по військових цілях в Білорусі: політолог розповів, чи підуть на це ЗСУ

16:17

Буде потік щастя: що потрібно викинути 8 червня - прикмети

16:14

На Сумщині вісім сіл на кордоні з РФ під загрозою: оголошено евакуацію

Україна готується до удару по Кримському мосту та має зброю, щоб його знищити – ЖироховУкраїна готується до удару по Кримському мосту та має зброю, щоб його знищити – Жирохов
16:12

Путініст Філіп Кіркоров зібрався цинічно перевести мільйони "дітям Донбасу"

15:48

"У нас були проблеми": Байден відкрито вибачився перед Зеленським

15:38

Українські жінки-політики та їхні "двійники" серед наших знаменитостей

15:29

Додають не лише фарбу: як відрізнити якісний чай від підробки - простий методВідео

Реклама
15:20

Новий контрнаступ ЗСУ: названо терміни та умови для його початку

15:16

Московська дочка Ольги Сумської показала своє життя в Росії

15:02

Як полагодити протерті джинси: від дірки на одязі не залишиться й слідуВідео

14:58

Вдарить температура +32 і будуть сильні грози: в Україні зміниться погода

14:54

Спалили "жирні" цілі: ЗСУ накрили вогнем з HIMARS окупантів на Півдні

14:14

Стартували перемовини Зеленського і Байдена: подробиці та перші заяви

14:12

Україна вийшла на фінальну стадію вступу до ЄС: відома дата початку переговорів

13:52

"Росіяни вже вимотались": війна в Україні переходить у нову фазу - Жирохов

13:50

Утікач Дмитро Ступка розповів про проблеми батька після "п'яної" ДТП - деталі

13:47

Помер зірка фільму "Міцний горішок"

13:38

Краще за ATACMS: названо найефективнішу зброю для знищення Кримського мосту

Реклама
13:38

Мало хто знає чим корисний борщ: несподівана відповідь просто вб'є наповал

13:15

В Україні запроваджують новий режим відключень електроенергії: деталі

12:48

Зеленський у Франції сказав, на кого Путін нападе після УкраїниВідео

12:29

Макрон видзвонив Байдена: чи відправлять США свої війська в Україну - Politico

12:12

Король Чарльз III покинув Велику Британію - що сталося

12:06

Армія України вибиває окупантів: у ЗСУ розкрили ситуацію в Харківській області

11:59

Масштабні вибухи в Луганську: росіяни скаржаться на удар ракетами ATACMSВідео

11:59

Територіальних поступок РФ не буде: Зеленський заявив, що Україна виграє війнуВідео

11:39

У Росії під час репетиції вистави загинула 28-річна актриса

11:33

Як завантажити відео з TikTok: досвідчений хакер підказав геніальний фокусВідео

11:32

Молодик у червні 2024: Скорпіонам - гроші, Овнам - перемога, Ракам - сваркаВідео

11:30

Комарів в саду та будинку більше не буде: потрібно посадити лише 1 рослинуВідео

11:11

Порошенко став багатшим на 230 мільйонів лише за травень - ЗМІ

11:05

Україну викликають на переговори: ЄС вже готує членство - Financial Times

11:03

Буде удар по Кримському мосту: названо два завдання, які вирішують ЗСУ

11:01

Петро не допустив: сім'я Заворотнюк зробила важливу заяву

10:58

ЗСУ перейшли в наступ і відбили стратегічний населений пункт на Сході - Bild

10:45

Китайський гороскоп на завтра 8 червня: Собаки - будьте обережні з їжею, Драконам - потрясіння

10:29

У США готуються зробити заяву про зникнення Бейонсе

10:22

Нудьгувати не доводиться: колишній чоловік Ані Лорак показав, з ким проводить час у ліжку

Реклама
10:13

Удар по Україні 7 червня: в "Укренерго" оцінили ймовірність блекауту

09:51

Росія змінила тактику ударів по енергетиці: на Україну чекають проблеми - WP

09:43

Україна не зможе ефективно використовувати F-16 до 2025 року: у чому причина

09:35

Куди заливати гель для прання: досвідчені майстри розкрили хитрий лайфхакВідео

09:09

Путін випадково "злив" російські втрати у війні: в ISW оцінили слова диктатора

08:55

Гороскоп на завтра 8 червня: Близнюкам - злети і падіння, Скорпіонам - велике навантаження

08:20

Зеленський поїде з візитом до Берліна і вперше особисто виступить у Бундестазі

08:10

Масований удар по Україні 7 червня: скільки ракет та "Шахедів" вдалось збити ППО

08:10

Удар по колективному заходу: що мав на увазі ПутінПогляд

07:34

США виділять Україні новий пакет допомоги на $225 млн: що до нього увійде

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти