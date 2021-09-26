У Megogo виправдалися за провал з трансляцією поєдинку Усик-Джошуа

В Україні виникли проблеми з переглядом бою Усик-Джошуа / Reuters

У компанії Megogo, яка в Україні була транслятором бою Олександра Усика з Ентоні Джошуа, принесли вибачення за проблеми з трансляцією поєдинку.

Як йдеться в офіційному повідомленні Megogo, те що сталося є результатом технічного збою.

Крім того, в Megogo обіцяють повернути кошти тим, хто не зміг подивитися бокс вчора.

"Від імені всієї команди Медіасервісу MEGOGO приносимо свої щирі вибачення вам і частині наших глядачів, у яких через технічні збої виникли труднощі при перегляді тріумфального бою Олександра Усика проти Джошуа", - йдеться в заяві компанії.

Там пояснили, що на одному з наших дата-центрів стався збій, через що у частини глядачів виникли складнощі з приєднанням до трансляції.

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"Стабілізувати ситуацію все ж вдалося, і це вимагало набагато більшого часу, ніж ми розраховували. Зараз ми досліджуємо точні причини. Зі свого боку ми повернемо кошти всім користувачам, у яких були проблеми з переглядом", - додали в Megogo.

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Нагадаємо, раніше сервіс Мегого, який має ексклюзивні права на трансляцію бою Усика з Джошуа, розгнівав українських глядачів. Сервіс зазнав серйозний збій в роботі - тисячі українців скаржаться, що оплатили трансляцію, але не отримали до неї доступ. При цьому, деякі користувачі навіть оплатили по кілька разів.