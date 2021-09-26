Megogo розгнівав українців: люди масово скаржаться на "кидалово" з боєм Усик-Джошуа

Сервіс приймає оплату, але не надає трансляцію бою.
Сервіс Мегого, який має ексклюзивні права на трансляцію бою Усика з Джошуа, розгнівав українських глядачів. Сервіс пропонує доступ до трансляції бою за 99 гривень. При цьому, судячи з численних скарг в коментарях на сторінці трансляції, Мегого терпить серйозний збій в роботі - тисячі українців скаржаться, що оплатили трансляцію, але не отримали до неї доступ. При цьому, деякі користувачі оплатили навіть по кілька разів, а хтось і оформив підписку.
- "Оплату зняли двічі а доступу до відео немає що у вас відбувається?"
- "У мене теж не працює!! Поверніть гроші! Горіть в пеклі сволоти, так обламали"
- "Це провал, ціну на пакет підняли і таке, варто задуматися"
- "За що гроші зняли? Ні підписка не доступна, ні бій! Гроші повертайте!"
- "Спасибі більше! Гроші заплатив, а бій не можу дивитися! Відмінний ексклюзив"
На момент написання матеріалу на сторінці трансляції було 5 тисяч гнівних коментарів.
Автор: Тарас Сидоржевський