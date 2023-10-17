Потужний вибух і купа диму: у Скадовську підірвали російських офіцерів

В окупованому Скадовську в Херсонській області прогримів потужний вибух. Після нього над будинками піднявся густий дим. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
Виявилось, що "приліт" був прямісінько по розташуванню офіцерського складу російських окупантів.
"Скадовськ, привіт. Наші очі всюди повідомляють про "прильот" по розташуванню офіцерського складу окупантів в приватному секторі. Прямо ціль. Добре", - написав Андрющенко.
Ситуація на Херсонщині
Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти вдарили по церкві в Херсоні, віруючі прикривали один одного тілами. РФ вдарила в той момент, коли в церкві проходила служба. В результаті атаки, дві віруючі отримали поранення.
Пізніше окупанти завдали нових ударів по місту. Вся річ у тому, що Росія намагається знеструмити Херсон. В результаті "прильоту" були пошкоджені лінії електропередач.
Нещодавно стало відомо про те, що у Херсоні затримали зрадницю України. Місцева жителька з червня 2023 року за власною ініціативою почала працювати на ворога. Вона окупантам коригувала російські повітряні атаки на Херсон, фотографувала місця прильотів та наслідки.
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