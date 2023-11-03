УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У РФ спалили авто глави підприємства, що будує бойові ракети: в ГУР розкрили деталі

Олексій Тесля
3 листопада 2023, 14:59
ГосНИИмаш займається виготовленням бойових частин для російських ракет.
Ковалів
У РФ спалили авто Ігоря Кузнєцова / Колаж: Главред, Фото: ГУР

У російському Нижній Новгород спалили автомобіль генерального директора компанії ГосНИИмаш Ігоря Кузнєцова.

Акцію влаштував у ніч на 3 листопада рух опору, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

Уточнюється, що ГосНИИмаш займається виготовленням бойових частин для російських ракет, якими терористична Москва завдає ударів по об'єктах в Україні.

відео дня

"Полювання триває!", - додали у військовій розвідці.

Ковалів
У РФ спалили авто Ігоря Кузнєцова / ГУР

Що відомо про підприємство ГосНИИмаш

Підприємство знаходиться в Нижегородській області і є провідним в Росії по розробці і виробництву бойових частин керованої ракетної зброї

ГосНИИмаш займається розробкою і виробництвом бойового спорядження і бойових частин керованої ракетної зброї.

Зазначається, що понад 80% КР, які перебувають на озброєнні армії РФ, містять бойові частини, які є розробками інституту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про масштабне пожежі в нафтових резервуарах "Лукойлу". Вибух на резервуарах росіяни пояснюють "детонацією залишкових газів".

Раніше повідомлялося, що у Пермі вибухнув пороховий завод. Вибухнув Пермський пороховий завод, що виробляє в три зміни боєприпаси для війни.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Нижній Новгород ГУР пожежа
Реклама

Головне за день

"Без цього не буде результату": Данілов прокоментував статтю Залужного

"Без цього не буде результату": Данілов прокоментував статтю Залужного

16:03 Україна
Ні ЗСУ, ні окупанти не можуть прорвати лінію фронту, є 2 причини – розвідка Британії

Ні ЗСУ, ні окупанти не можуть прорвати лінію фронту, є 2 причини – розвідка Британії

15:03 Україна
У РФ спалили авто глави підприємства, що будує бойові ракети: в ГУР розкрили деталі

У РФ спалили авто глави підприємства, що будує бойові ракети: в ГУР розкрили деталі

14:59 Світ
Всі головні новини

Останні новини

16:04

Близько 6 тисяч грн: чк українцям отримати гроші від ООН

16:03

"Без цього не буде результату": Данілов прокоментував статтю Залужного

16:01

"Війна розтягнеться на 3-4 роки": Гетьман сказав, де будуть найзапекліші бої

15:56

"На нас напали": Путін намолотив сім мішків гречаної вовни й вигадав новий привід війни з Україною

15:51

Зеленський розглядає можливість проведення виборів у 2024 році

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:28

Уся колона потрапила під вогонь: у ЗСУ підтвердили розгром окупантів під Вугледаром

15:18

"Козловський не розумів, що відбувається": продюсер розповів, як Кондратюк виграв у співакаВідео

15:06

"Сталін - герой, а Папа Римський - рептилоїд": дочка Єгорової розповіла про її божевільні заяви

15:03

Ні ЗСУ, ні окупанти не можуть прорвати лінію фронту, є 2 причини – розвідка Британії

Реклама
14:59

У РФ спалили авто глави підприємства, що будує бойові ракети: в ГУР розкрили деталі

14:55

Російський "смітник" Соловйов визвірився на Анджеліну Джолі

14:43

Смачніше і в рази дешевше, ніж у ресторані: готуємо ніжний грибний крем-суп за пів години

14:43

Дружина Сивохо розплакалася під час прощання з артистом

14:36

Роботу ТЕЦ у південному регіоні призупинили: що сталось

14:20

На Запоріжжі викрили "крота", який зливав інформацію про ЗСУ спецслужбам РФФото

14:14

Росіянам влаштували "пекло" під Вугледаром: деталі вогняного розгрому бронегрупи РФФотоВідео

13:49

Кисломолочний сир може бути небезпечним: лікар розповіла про несподівану загрозу

13:35

Застраховані від біди: відомий астролог Влад Росс розповів, хто зі знаків зодіаку проведе листопад спокійно

13:00

Паніка в Криму: стала відома ціль №1 для удару ракетами ATACMS

12:53

Заворушення і громадянська війна у РФ: експерт розкрив несподіваний сценарій

Реклама
12:48

Народний депутат Ніколаєнко вчинив смертельне ДТП

12:40

Церковне свято 4 листопада: що не можна робити на преподобного Іоанникія Великого

12:26

Треба знайти помідор серед гарбузів за 8 секунд: осіння загадка для найуважніших

12:05

РФ піде на новий штурм Авдіївки: названо мету №1 для російських окупантів

11:47

На Івано-Франківщині росіяни атакували військовий об'єкт

11:46

Потужний удар ЗСУ під Авдіївкою: бронеколону РФ підірвали разом з десантомВідео

11:38

Місячний день 4 листопада 2023: утримайтеся від серйозних рішень і ділових контактів

11:37

Таємні переговори з Москвою: Кулеба поставив остаточну крапку у цьому питанні

11:32

Помер Сергій Сивохо: у Києві проходить прощання з артистомВідео

11:26

Кого чекає грандіозний успіх: астролог назвав щасливчиків листопада 2023Відео

11:01

17 тисяч окупантів втекли: Україна без бою провела унікальну операцію - ЗМІ

10:52

"Смерть" Путіна і переворот у РФ: в ГУР розкрили, що відомо про дані з Кремля

10:44

Гороскоп на завтра 4 листопада 2023: Діві - рішення проблем, Козорігу - дошкульні зауваження

10:40

Хто володіє інформацією, той краще розуміє світ: оновлений "Сніданок з 1+1" виходитиме у новий час

10:33

Чому неправильно казати "зеркало": існує єдиний правильний варіант

10:31

Одна з найважчих головоломок у світі: лише справжні генії здатні її розгадати

10:06

РФ атакувала 10 областей за допомогою 40 "шахедів": Зеленський розповів про нічний обстрілФотоВідео

09:58

Пугачова зупинилася в своєму замку: відео потрапило в мережуВідео

09:56

Ворог накопичує ракети: у Зеленського назвали терміни й цілі масованих ударів РФ

09:54

У Раді допрацювали держбюджет 2024: скільки коштуватиме долар

Реклама
09:39

Дати початку ударів по енергетиці відомі: в ГУР повідомили важливі деталі

09:15

Зовсім не пощастить: три знака Зодіаку в листопаді будуть приследовать невдачі

09:10

Гороскоп на листопад для всіх: на Терези чекає приголомшливий успіх, Рака – каторга на роботіЕксклюзив

09:07

Нічна атака дронів на Одеську область: є влучання по інфраструктурі

08:56

"СБУ вже займається": Данілов згадав про Арестовича і повідомив про плани Кремля

08:25

Чому протести перевізників у Польщі вигідні РосіїПогляд

08:20

ЗСУ просунулися на Донбасі та на лівому березі Херсонщини - ISW

08:15

Втрати колосальні: Росія готує масований штурм великого міста - офіцер ЗСУ

07:37

У Білому домі відреагували на статтю Залужного про війну в Україні

06:48

Що не так з висуненням Арестовича в президентиПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти