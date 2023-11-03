У РФ спалили авто глави підприємства, що будує бойові ракети: в ГУР розкрили деталі

ГосНИИмаш займається виготовленням бойових частин для російських ракет.

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У РФ спалили авто Ігоря Кузнєцова / Колаж: Главред, Фото: ГУР

У російському Нижній Новгород спалили автомобіль генерального директора компанії ГосНИИмаш Ігоря Кузнєцова.

Акцію влаштував у ніч на 3 листопада рух опору, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

Уточнюється, що ГосНИИмаш займається виготовленням бойових частин для російських ракет, якими терористична Москва завдає ударів по об'єктах в Україні.

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"Полювання триває!", - додали у військовій розвідці.

У РФ спалили авто Ігоря Кузнєцова / ГУР

Що відомо про підприємство ГосНИИмаш

Підприємство знаходиться в Нижегородській області і є провідним в Росії по розробці і виробництву бойових частин керованої ракетної зброї

ГосНИИмаш займається розробкою і виробництвом бойового спорядження і бойових частин керованої ракетної зброї.

Зазначається, що понад 80% КР, які перебувають на озброєнні армії РФ, містять бойові частини, які є розробками інституту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про масштабне пожежі в нафтових резервуарах "Лукойлу". Вибух на резервуарах росіяни пояснюють "детонацією залишкових газів".

Раніше повідомлялося, що у Пермі вибухнув пороховий завод. Вибухнув Пермський пороховий завод, що виробляє в три зміни боєприпаси для війни.

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