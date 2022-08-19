Окупанти в паніці: українські льотчики знищили танки, склад і понад 7 десятків окупантів

Українські льотчики "покришили" позиції окупантів на фронті / Фото facebook.com/kpszsu

Українські військові 4 рази потужно вдарили по скупченню російських окупантів в Баштанському та Бериславському районах. Ворог довелося повернутися на вихідні позиції з величезними втратами. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Протягом доби наші підрозділи двічі проводили наступальні дії з метою оволодіння новими населеними пунктами. Під час однієї з атак зустрілися з двома десантно-штурмовими підрозділами", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники знищили танки, броньовану техніку та особовий склад окупантів. Двох російських військових взяли в полон.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 200 вогневих завдань і знову обстріляли Каховський міст.

В результаті цього окупанти втратили:

73 особи з особового складу,

3 танка,

4 пускові установки,

1 радіолокаційну станцію до ЗРК С-300,

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки,

1 склад боєприпасів.

Окупанти намагалися штурмувати напрямок населених пунктів Олександрівка - Станіслав, але вони відійшли з втратами. Також вони атакували українські позиції, застосовуючи авіацію. В результаті цього втрат з боку ЗСУ немає.

Ворог обстріляв Миколаїв із системи залпового вогню "Смерч". В результаті цього було пошкоджено кілька будинків, зруйновано будівлю пожежної частини, знищено пожежний автомобіль і був поранений цивільний. У Миколаєві окупанти завдали удару по портовій інфраструктурі.

Нагадаємо, раніше, 11 серпня, російські окупанти завдали вісім ударів вертольотами і чотири удари штурмовою авіацією в напрямку позицій Збройних сил на півдні. Українська армія зуміла уникнути втрат і завдала ударів у відповідь по ворогу. Втрати Росії за добу склали: 19 російських окупантів; 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки; один склад боєприпасів у Бериславському районі Херсонської області.

Ще раніше, 9 серпня, на півдні Збройні сили України завдали по противнику сім авіаційних ударів і зменшили лави російської армії ще на 35 окупантів.

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