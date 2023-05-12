У Криму лежить карта програшу Росії, там закопаний ключ до перемоги України - Сотник

Російський диктатор Володимир Путін буде мстити за втрату окупованих територій, вважає експерт.

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Крим, Олександр Сотник / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Втрата Росією тимчасово окупованого Кримського півострову принесе перемогу Україні у війні, впевнений редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що Путін так просто не піде із Запоріжжя. Він обов'язково помститься.

"Недарма зараз примусово евакуюють працівників Запорізької АЕС. Путін буде провокувати аварію на ЗАЕС, і це буде називатися "не діставайся ж ти нікому!". Це дуже погано. Не хочу сіяти панічних настроїв, просто попереджаю - до цього потрібно бути готовими", - пояснив Сотник.

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За його словами, з "жестом доброї волі" на Херсонщині буде простіше:

"З приводу втрати Запоріжжя і Херсонщини "совки" скажуть: "Ну і добре, не дуже-то й треба". Тим більше, як ви правильно відзначили, Путін навіть у промові на параді ці регіони не згадав".

Також Сотник не розуміє, навіщо Росія окупувала Донбас:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник)-письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

"Це ж ще один дотаційний зруйнований Регіон. А на кой ляд він тоді потрібен? Росії шахти потрібні, без донецького вугілля ніяк? Це ж дурниці!",- вважає Сотник.

Також він підкреслив, що для України буде важливо звільнити саме Крим, оскільки це стане точкою у війні.

"У Криму лежить карта програшу Росії. Я розумію, чому зараз ЗСУ фокусуються саме на Кримському півострові – там закопаний ключ до перемоги", - підсумував Сотник.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Сотника Главреду:

Звільнення Криму

Україна буде звільняти окупований Крим способом, який вважатиме за необхідне. Півострів належить Українській державі. Росіяни, які розуміють всю ситуацію, повинні якомога швидше покинути Кримський півострів. Про це 3 травня заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна візьме Крим без бою. За його словами, військовий наступ на півострів навіть не розглядають. Водночас активно обговорюється військово-політичне звільнення.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк заявив, що країну-окупанта Росію потрібно відрізати від окупованого Криму, щоб російські війська, які перебувають на захопленому півострові, здійснили новий "жест доброї волі".

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