Російський завод не впорався з виробництвом ракет: партизани отримали секретні документи

Завод не зміг виконати державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32.

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Рух опору "АТЕШ" дізнався про проблеми із ракетами в РФ / Колаж: Главред, фото: сили ТРО, t.me/atesh_ua

Українські партизани виявили важливі секретні документи, які розкривають проблеми у виробництві крилатих ракет у Росії. Партизани руху "АТЕШ" отримали доступ до конфіденційних документів Дубненського машинобудівного заводу, розташованого в Московській області. Про це повідомили "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі.

За даними партизанів, завод стикається з проблемами виконання державного замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32. Замовлено було 80 таких ракет, але до 10 листопада завод встиг виготовити лише 61. За інформацією від джерела в керівництві заводу, державне замовлення виявилося надто великим і перевищило можливості заводу більш ніж у три рази.

Керівництво заводу звернулося із проханням про перенесення терміну виробництва до кінця грудня цього року. На даний момент ще потрібно виготовити 19 ракет для виконання державного замовлення.

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У РФ проблеми з виробництвом ракет / Фото: t.me/atesh_ua

За інформацією від партизан, крилаті ракети Х-32 призначені для постачання до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/г 33310, Шайківка) і в/ч 35020-В гарнізону "Біла".

"В обох військових частинах на озброєнні стоять бомбардувальники Ту-22М3М, спеціально переобладнані з Ту-22М3 для пуску цих ракет", - повідомили "АТЕШ".

Діяльність партизан

Нагадаємо, партизани проникли на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку у Феодосії (Крим) та зібрали важливі дані щодо стану російських військ. Рух "АТЕШ" у Telegram-каналі повідомив, що їх агент здійснив розвідку щодо особового складу, техніки та озброєння цієї частини.

Також рух опору "Атеш" успішно проник в глибокий тил ворога. Агентам "Атеш" вдалося провести рейд по вулицях столиці Росії і проникнути в частину Росгвардії в Москві.

Як повідомляв Главред, 15 грудня у Мелітополі Рух Опору успішно виконав диверсійну операцію, підірвавши вантажний потяг росіян, який регулярно перевозив боєприпаси та паливо із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного.

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