Російський завод не впорався з виробництвом ракет: партизани отримали секретні документи

Українські партизани виявили важливі секретні документи, які розкривають проблеми у виробництві крилатих ракет у Росії. Партизани руху "АТЕШ" отримали доступ до конфіденційних документів Дубненського машинобудівного заводу, розташованого в Московській області. Про це повідомили "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі.
За даними партизанів, завод стикається з проблемами виконання державного замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32. Замовлено було 80 таких ракет, але до 10 листопада завод встиг виготовити лише 61. За інформацією від джерела в керівництві заводу, державне замовлення виявилося надто великим і перевищило можливості заводу більш ніж у три рази.
Керівництво заводу звернулося із проханням про перенесення терміну виробництва до кінця грудня цього року. На даний момент ще потрібно виготовити 19 ракет для виконання державного замовлення.
За інформацією від партизан, крилаті ракети Х-32 призначені для постачання до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/г 33310, Шайківка) і в/ч 35020-В гарнізону "Біла".
"В обох військових частинах на озброєнні стоять бомбардувальники Ту-22М3М, спеціально переобладнані з Ту-22М3 для пуску цих ракет", - повідомили "АТЕШ".
Діяльність партизан
Нагадаємо, партизани проникли на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку у Феодосії (Крим) та зібрали важливі дані щодо стану російських військ. Рух "АТЕШ" у Telegram-каналі повідомив, що їх агент здійснив розвідку щодо особового складу, техніки та озброєння цієї частини.
Також рух опору "Атеш" успішно проник в глибокий тил ворога. Агентам "Атеш" вдалося провести рейд по вулицях столиці Росії і проникнути в частину Росгвардії в Москві.
Як повідомляв Главред, 15 грудня у Мелітополі Рух Опору успішно виконав диверсійну операцію, підірвавши вантажний потяг росіян, який регулярно перевозив боєприпаси та паливо із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного.
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