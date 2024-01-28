Знищував ворога в оточенні 46 днів: військовий сам ампутував палець, щоб вижити

Український військовий "Тихон" був єдиним, хто вижив на своїй позиції біля Кліщіївки. Чоловік вкрав ворожу рацію і сам намагався вибратись з оточення.

https://glavred.net/ukraine/znishchuvav-voroga-v-otochenni-46-dniv-viyskoviy-sam-amputuvav-palec-shchob-vizhiti-10536857.html Посилання скопійоване

Український військовий майже 2 місяці пробув в російському оточенні та знищував ворога / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео ТСН

Український військовий "Тихон" 46 днів пробув в оточенні російських окупантів, знищував росіян та зміг врятуватися. Йому довелося відрізати собі пальця, щоб вижити. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

В армійські часи "Тихон" був танкістом. Під час повномасштабного вторгнення він потрапив у 22-у бригаду, де став командиром бойової машини.

В певний момент чоловік разом ще з 9-ма побратимами перебував на позиції поблизу Кліщіївки. Росіяни атакували позицію, з усіх побратимів вижив лише "Тихон". Тоді з військовим зник зв'язок. Мати сина Тетяна Гудім каже, що постійно молилася та благала, щоб чоловік вижив.

відео дня

Весь цей час "Тихон" був у ворожому оточенні. Він вів свій щоденник, записував туди все, що з ним відбувалося. Чоловік хотів, щоб у випадку його загибелі рідні знали справжню дати смерті та про ті події, які йому довелося пережити.

"Прошитий уламками, пошарпаний і скривавлений. Записник бійця, в якому описана хроніка війни без прикрас від першої особи. Найстрашніші події в житті командира бойової машини, які він записував в щоденник, щоб в разі його загибелі рідні дізнались справжню дату його смерті", - йдеться у сюжеті.

Чоловік пробув в окопі без їжі та води цілих два тижні. Увесь цей час він не залишав позицію і знищував окупантів, які лізли до нього в окоп. Військовий відібрав рацію у вбитого окупанта і вирішив самотужки вибиратись з оточення.

Записи у щоденнику чоловіку довелося вести лівою рукою, бо права була важко поранена. "Тихон" навіть сам ампутував собі палець.

"Я побачив, що у мене відірваний палець і посічена нога. Я його ножицями зрізав, щоб він не заважав перемотувати рану" - каже "Тихон".

Військовий чув по рації все, про що говорили окупанти. Він розумів, що ворог хоче захопити територію навколо, а українські військові дають потужну відсіч. Командування надіслало рідним чоловіка листа про його зникнення. Однак він вижив, "Тихона" знайшли українські військові й виснаженого витягнули з передової.

Через важке поранення чоловіку довелося ампутувати стопу лівої ноги, до того ж він залишився без вказівного пальця на правій руці. За ці майже 2 місяці "Тихон" втратив два десятки кілограм.

Раніше повідомлялося, військовий два дні йшов з кулею прямо в серце і дивом вижив. Він отримав кулю в шию під час боїв за роботу, але вона дісталася серцю. Військовий зізнався, що після поранення він думав весь час про своїх маленьких дочок і з останніх сил намагався врятуватися, щоб ще раз побачити їх.

Також Главред розповідав про те, що життя воїна під Бахмутом дивом врятував хліб. Ворожа куля продірявила автомобіль, рюкзак і застрягла в буханці.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.