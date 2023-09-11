У Кривому Розі вдруге за добу пролунали вибухи: що відомо

Вранці в понеділок, 11 вересня, в Кривому Розі Дніпропетровській області пролунали вибухи. Це підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він у Telegram.
Раніше в Повітряних силах ЗСУ попередили, що до Кривого Рогу наближається група ударних дронів. У регіоні була оголошена повітряна тривога.
Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях або дотримуватися правил "двох стін".
Зазначимо, це вже другий обстріл Кривого Рогу з початку доби. Вночі в місті також лунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що окупанти випустили в бік міста крилаті ракети, також було зафіксовано рух двох груп "Шахедів" з півдня та сходу в напрямку Кривого Рогу.
Ракетний удар по Кривому Рогу 8 вересня
Вранці 8 вересня російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер-К" по адмінбудівлі в Кривому Розі. Одна людина загинула. Загиблий виявився вільнонайманим працівником поліції охорони.
Всього через атаку дев'ять співробітників поліції поранені, троє з них були витягнуті з-під завалів.
Пошкоджено 79 будинків, 1956 квартир та 52 автомобілі.
9 вересня голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі до 74 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару країни-агресора РФ. Три людини перебувають у важкому стані. Їм надається необхідна допомога.
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