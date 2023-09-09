У Кривому Розі зросла кількість постраждалих через удар російським "Іскандером"

У Кривому Розі до 74 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару країни-агресора РФ. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Три людини перебувають у важкому стані. Їм надається необхідна допомога.
"Кількість постраждалих в результаті вчорашнього ракетного удару збільшилася до 74 осіб, в лікарнях міста знаходяться 34 людини, троє з них у важкому стані. Їм надається вся необхідна допомога", - написав Вілкул у Telegram.
Він додав, що для допомоги жителям, чиї будинки і квартири постраждали, з 08:00 до 17:00 працює штаб за адресою вул. Церковна, 2 біля пам'ятника Святому Миколаю.
Над ліквідацією наслідків ракетного удару працюють бригади комунальних служб.
Ракетний удар по Кривому Рогу 8 вересня
Вранці 8 вересня російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер-К" по адмінбудівлі в Кривому Розі. Одна людина загинула. Загиблий виявився вільнонайманим працівником поліції охорони.
Всього через атаку дев'ять співробітників поліції поранені, троє з них були витягнуті з-під завалів.
Пошкоджено 79 будинків, 1956 квартир та 52 автомобілі.
Інші новини:
- Ракетний удар по Чернігову: кількість жертв зросла до 7, загинула 6-річна дівчинка
- Ярош зробив гучну заяву щодо ракетного удару по Чернігову
- Вночі в Одесі гриміли вибухи: що відомо про ракетний удар РФ