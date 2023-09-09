У Кривому Розі зросла кількість постраждалих через удар російським "Іскандером"

У лікарнях міста перебувають 34 людини, троє з них у важкому стані. Всього постраждали 74 людини.

https://glavred.net/ukraine/v-krivom-roge-vyroslo-chislo-postradavshih-iz-za-udara-rossiyskim-iskanderom-10499233.html Посилання скопійоване

Ракетний удар по Кривому Рогу РФ завдала 8 вересня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

У Кривому Розі до 74 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару країни-агресора РФ. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Три людини перебувають у важкому стані. Їм надається необхідна допомога.

відео дня

"Кількість постраждалих в результаті вчорашнього ракетного удару збільшилася до 74 осіб, в лікарнях міста знаходяться 34 людини, троє з них у важкому стані. Їм надається вся необхідна допомога", - написав Вілкул у Telegram.

Він додав, що для допомоги жителям, чиї будинки і квартири постраждали, з 08:00 до 17:00 працює штаб за адресою вул. Церковна, 2 біля пам'ятника Святому Миколаю.

Над ліквідацією наслідків ракетного удару працюють бригади комунальних служб.

Ракетний удар по Кривому Рогу 8 вересня

Вранці 8 вересня російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер-К" по адмінбудівлі в Кривому Розі. Одна людина загинула. Загиблий виявився вільнонайманим працівником поліції охорони.

Всього через атаку дев'ять співробітників поліції поранені, троє з них були витягнуті з-під завалів.

Пошкоджено 79 будинків, 1956 квартир та 52 автомобілі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.