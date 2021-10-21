У Кіровоградській області найменше хворіють на COVID-19: у чому причина

За минулу добу в області не зафіксовано жодної смерті від коронавірусу / скріншот з відео

Коронавірус в Україні продовжує набирати обертів і багато областей вже стали "червоними". Цікаво, що в Кіровоградській області сплеску захворюваності не спостерігається - в лікарнях заповнено всього 30% ліжок.

За минулу добу в області не зафіксовано жодної смерті від коронавірусу, у лікарнях - відсутність черг "швидких", пише "ТСН".

Як розповів головний лікар Центральної міської лікарні Олександра Артюха, станом на 20 жовтня в лікарні — близько 70 "підступних" хворих, що становить близько 30% від заповнюваності ліжок.

Громадський транспорт напівпорожній

Поширення хвороби гальмують насамперед жорсткі обмеження в міському транспорті - впевнені в міськраді Кропивницького. Комунальні автобуси та тролейбуси їздять напівпорожніми. На зупинках - черги. Люди незадоволені, але вже звикли та змирилися.

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Третина жителів Кропивницького вже щеплені

Попри те, що місто в "жовтій" зоні та особливих обмежень невакциновані поки не відчувають — кількість бажаючих зробити щеплення зросла втричі. Зараз третина городян вже щеплені. З них значна частина - літні люди.

читайте такожУ МОЗ дозволив виписувати киснезалежних пацієнтів з лікарень: концентратори дадуть з собоюПенсіонерів вакцинують прямо біля їхніх будинків. Для цього були організовані виїзні пункти вакцинації в комунальному транспорті. Це також рятує лікарні від напливу пацієнтів — припускають у міському управлінні охорони здоров'я.

У "червоній" зоні вже 6 областей - Київ на підході

Станом на 21 жовтня, у "червоній" зоні Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська та Сумська (з 23 жовтня) області. У цих регіонах введені максимальні обмеження. Так, заборонена робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, ТРЦ, ринків.

Рішення про переведення Києва з помаранчевої в червону зону карантину буде прийнято вже в п'ятницю, 22 жовтня. Високий рівень захворюваності COVID-19 у столиці вимагає посилення карантинних заходів, повідомив Віталій Кличко.