У Київській області з'явиться більше блокпостів: кого і де шукатимуть

Громадян просять мати при собі документи, які посвідчують особу – заходи проводитимуть Служба безпеки України, поліція, Нацгвардія та територіальна оборона.

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Понад 11 тисяч громадян перебувають у розшуку за кримінальними та адміністративними статтями - КГВА / Колаж: Главред, фото: КГВА

В Київській області у період з 28 грудня по 6 січня посилять контрдиверсійні заходи. Буде збільшено кількість блокпостів, очікуються перевірки торговельних центрів, супермаркетів, вокзалів і медичних установ. Громадянам потрібно мати при собі документи, що засвідчують їхню особу. Силовики будуть, в тому числі, проводити розшук осіб, які вчинили адміністративні та кримінальні правопорушення. Про це заявили у Київській обласній військовій адміністрації.

Як повідомили у пресслужбі Київської ОВА, найближчими днями в області побільшає блокпостів, будуть перевірки у місцях скупчення людей – торговельних центрах, супермаркетах, на вокзалах, у медичних закладах.

У громадян повинні бути документи, що посвідчують особу.

відео дня

"Така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень у розшуку перебувають понад 11 тис. осіб", - вказали в обласній військовій адміністрації.

Також наголошується, що рішення щодо посилення контрдиверсійних заходів було ухвалено на Раді оборони Київської області. Їх проводитимуть за участі СБУ, поліції, Нацгвардії та бійців 114-ї окремої бригади територіальної оборони.

Місцевих жителів і гостей міста просять з розумінням поставитися до заходів безпеки, можливої зупинки транспорту на блокпостах, і повідомляти про фото і відео фіксації об'єктів оборонної або ж критичної інфраструктури.

Блокпости у Києві

У Києві з'являться блокпости і перевірятимуть документи, раніше повідомляли у Київській міській військовій адміністрації. Повідомлялося, що в період з 25 по 28 грудня проводяться навчання з безпеки. Блокпости утворилися в різних районах столиці.

"В умовах війни, захист і безпека Києва та його мешканців це надважлива задача. І її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці", - сказав керівник Київської міської Військової адміністрації Сергій Попко.

У соціальних мережах з'являлася інформація про те, що на таких блокпостах видають повістки. Представник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, кому не видаватимуть повістки. За його словами, їх не даватимуть тим, у кого є при собі військово-облікові документи.

"Якщо у вас є при собі документи і військово-обліковий документ, то до вас питань не буде. Це більше стосується тих, хто уникає постановки на військовий облік", - підкреслив Фітьо.

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