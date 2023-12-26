Зеленський зібрав військове керівництво на Ставку: обговорили план війни на 2024 рік

Зеленський зазначив, що окрема увага приділена до виробництва всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них.

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Зеленський провів Ставку / колаж: Главред, фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 26 грудня провів засідання Ставки із військовим керівництвом України.

На засіданні президенту України доповідали Мінстратегпром, Міноборони про погодження від Генерального штабу. Також відбувся розподіл замовлень та збільшення кількості виробників. Вирішили багато деталей, переважно щодо планування наступного року та забезпечення наших Сил оборони та безпеки.

"Нині вже сотні компаній задіяні в ключових виробництвах, і я вдячний кожному підприємству, яке забезпечує потрібний результат для наших воїнів. 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. Контрактування й бюджет забезпечуємо", - зазначив президент у своєму Telegram-каналі. відео дня

Зеленський зазначив, що окрема увага приділена до виробництва всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них.

"Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах. Як і завжди, були доповіді Головкома та командувачів напрямків щодо ситуації на фронті: конкретні позиції, конкретні потреби. Вдячний нашим Повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною. Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні", - наголосив президент.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, що ЗСУ знижують потенціал окупантів, російська "оборонка" сповільнюється. Президент додав, що українські Сили оборони продовжують працювати над ліквідацією російськиз окупантів.

Зеленський розповів про мобілізацію 500 тисяч осіб. За словами президента, це серйозна цифра та наголосив, що йому необхідно більше аргументів, щоб підтримати напрямок цієї мобілізації.

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