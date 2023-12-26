В Києві з'являться блокпости та будуть перевіряти документи: в КМВА назвали причину

В КМВА повідомили, що такі навчання будуть проходити систематично і вони мають на меті підвищити обороноздатність столиці для захисту мешканців від загроз.

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Блокпости в Києві будуть з'являтись систематично / Колаж Главред, фото: УНІАН, КМВА

Від 25 до 28 грудня правоохоронні органи будуть проводити безпекові навчання у різних районах Києва. Ці заходи включатимуть розгортання тимчасових блокпостів та перевірку транспорту та документів. Про це йдеться у повідомленні КВМА в Телеграмі.

"В умовах війни, захист і безпека Києва та його мешканців це надважлива задача. І її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці", - зазначив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він також додав, що навчання будуть тривати в різних районах столиці з 25-го по 28-ме грудня. Його будуть проводити Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у співпраці з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною та національною поліцією, а також іншими структурними підрозділам.

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В КМВА зазначили, що в ході навчань передбачено встановлення тимчасових блокпостів, обмежувальних знаків та інженерних загороджень. Також планується проведення перевірок транспорту та документів, а також демонстраційних, пошукових та контрдиверсійних заходів для захисту блокпостів.

"Навчання має завдання - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення", - йдеться у повідомленні КМВА.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що ці тренування слід проводити систематично, а після них слід потрібно проводити аналіз результатів, виявляти недоліки, усувати помилки, щоб ще краще підготуватися до виконання важливої місії – захисту Києва та його мешканців від можливих загроз.

"Війна не закінчилася. Загрози для столиці і її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожен місяцем стає все більш безпечним – то це заслуга усіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють задля вашої захисту", - резюмував Сергій Попко.

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