У Києві спалахнула багатоповерхівка: є жертви

Пожежа в квартирі Києва / ДСНС

У Солом'янському районі столиці стався пожежа у багатоповерхівці. В результаті загинув чоловік.

Як повідомили в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Києві, загорілася квартира на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку на вул. Ушинського, 29.

Рятувальники з'ясували, що вогнем спалахнули речі домашнього вжитку та меблі.

"Під час ліквідації пожежі в кімнаті був виявлений чоловік 1951 року народження без ознак життя. Пожежу на площі 20 квадратних метрів було локалізовано об 11:42, і вже об 11:53 - ліквідовано", - сказано в повідомленні.

При ліквідації пожежі був пошкоджений балкон знизу.

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Нагадаємо, напередодні у Полтавській області померла півторарічна дівчинка. Вона задихнулася чадним газом, поки мама відійшла в магазин.

Також раніше у Львові прогримів вибух у житловому будинку. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа. Постраждали троє людей.

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