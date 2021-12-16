У Києві спалахнула багатоповерхівка: є жертви

Пожежа сталася в Солом'янському районі.
У Солом'янському районі столиці стався пожежа у багатоповерхівці. В результаті загинув чоловік.
Як повідомили в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Києві, загорілася квартира на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку на вул. Ушинського, 29.
Рятувальники з'ясували, що вогнем спалахнули речі домашнього вжитку та меблі.
"Під час ліквідації пожежі в кімнаті був виявлений чоловік 1951 року народження без ознак життя. Пожежу на площі 20 квадратних метрів було локалізовано об 11:42, і вже об 11:53 - ліквідовано", - сказано в повідомленні.
При ліквідації пожежі був пошкоджений балкон знизу.
Нагадаємо, напередодні у Полтавській області померла півторарічна дівчинка. Вона задихнулася чадним газом, поки мама відійшла в магазин.
Також раніше у Львові прогримів вибух у житловому будинку. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа. Постраждали троє людей.
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