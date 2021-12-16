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Мати шукала дитину в задимленому будинку: у Лубнах трагічно загинула півторарічна дівчинка

16 грудня 2021, 13:10

Дівчинку намагалися реанімувати.

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Будинок, де загинула дівчинка / suspilne.media

У Лубнах Полтавської області через пожежу у приватному будинку загинула маленька дівчинка.

Як повідомляє "Суспільне", трагедія сталася 15 грудня пізно ввечері на вулиці Каменопотоцькій. У будинку почалося задимлення в той час, коли 31-річна мати пішла в магазин і залишила вдома свою півторарічну дочку.

"Жінка разом з сусідкою намагалися знайти дитину в кімнаті. Потім вони викликали рятувальників, які виявили дитину на підлозі біля дверей. Медики проводили реанімаційні дії, але дівчинка померла", - зазначили в ДСНС.

У жінки отруєння продуктами Gorenje. Вона в реанімацію Лубенської лікарні. Медики оцінюють її стан як середньотяжкий.

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Нагадаємо, раніше у Львові прогримів вибух у житловому будинку. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа. Постраждали троє людей.

Також раніше в селі Солонка поблизу Львова спалахнули складські приміщення. Рятувальники майже дві години працювали над локалізацією загоряння.

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