Мати шукала дитину в задимленому будинку: у Лубнах трагічно загинула півторарічна дівчинка

Дівчинку намагалися реанімувати.
У Лубнах Полтавської області через пожежу у приватному будинку загинула маленька дівчинка.
Як повідомляє "Суспільне", трагедія сталася 15 грудня пізно ввечері на вулиці Каменопотоцькій. У будинку почалося задимлення в той час, коли 31-річна мати пішла в магазин і залишила вдома свою півторарічну дочку.
"Жінка разом з сусідкою намагалися знайти дитину в кімнаті. Потім вони викликали рятувальників, які виявили дитину на підлозі біля дверей. Медики проводили реанімаційні дії, але дівчинка померла", - зазначили в ДСНС.
У жінки отруєння продуктами Gorenje. Вона в реанімацію Лубенської лікарні. Медики оцінюють її стан як середньотяжкий.
Нагадаємо, раніше у Львові прогримів вибух у житловому будинку. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа. Постраждали троє людей.
Також раніше в селі Солонка поблизу Львова спалахнули складські приміщення. Рятувальники майже дві години працювали над локалізацією загоряння.
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