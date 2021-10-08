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У Києві раптово помер Антон Поляков: всі подробиці смерті нардепа

8 октября 2021, 10:29

Народний обранець їхав у таксі. Йому стало зле - в автівці він і помер. Лікарі швидкої намагалися реанімувати Полякова, але врятувати йому життя не вдалося.

Антон Поляков
Антон Поляков помер вночі 8 жовтня в таксі/ Фото t.me/pavlovskynews

У ніч на п'ятницю, 8 жовтня, помер Антон Поляков - народний депутат України. Чоловік їхав у таксі, дорогою йому стало зле. Його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але врятувати народного обранця їм не вдалося. Главред зібрав все, що на даний момент відомо про трагедію.

Смерть Полякова - що кажуть у поліції

Вранці в Нацполіції України повідомили, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим нардепа Антона Полякова. Йому стало зле дорогою в таксі.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу, яка повинна встановити причину смерті.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть". Тривають слідчі дії.

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За даними ЗМІ, Антона Полякова підібрав таксист біля дороги на проспекті Соборності, коли той ловив машину. За словами водія, нардеп був "явно п'яний", в машині він блював.

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Таксист порушив правила дорожнього руху, його зупинила поліція. Нардеп, який сидів на задньому сидінні, вже був без свідомості. Викликали швидку допомогу, але медики не змогли його реанімувати.

"Викликали швидку допомогу. Його ще відкачували хвилин 30. Але реанімувати не змогли", - розповіли в поліції.

Тим часом джерела Інтерфакс-Україна у правоохоронних органах повідомляють, що запаху алкоголю від знайденого мертвим нардепа Полякова не було.

"Запаху алкоголю від нього не було, в автомобілі йому стало зле та знудило", - сказав співрозмовник агентства.

Пізніше в Київській міській прокуратурі підтвердили, що народного депутата виявили в несвідомому стані на задньому сидінні автомобіля таксі. Машину зупинили співробітники патрульної поліції за порушення ПДР. У потерпілого виявили та вилучили цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитують слідчі.

Які версії причин смерті Полякова відпрацьовує поліція

За даними ЗМІ, у копів є дві версії смерті народного обранця. Як пише видання Страна з посиланням на джерела в Міністерстві внутрішніх справ, Полякова могли отруїти, або він сам чимось отруївся.

"Версій дві. Або він сам отруївся чимось, або його отруїли. Зараз знайдемо, де він був і що робив перед тим, як сів у таксі, і багато буде зрозуміло", - сказав співрозмовник видання.

У МВС кажуть, що збоїв у системі відеоспостереження Smart City цієї ночі не було, архів зберігся. Зараз правоохоронці його переглядають, щоби встановити, де був Поляков до смерті та з ким.

У поліції назвали попередню причину смерті нардепа Полякова

Як повідомила спікер Київської міської прокуратури Надія Максимець, за попередньою інформацією народний депутат Антон Поляков помер від гострої коронарної недостатності.

"За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Слідство поки очікує результати інших судово-медичних досліджень", - сказала вона.

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За даними видання Страна, на шиї загиблого виявлено садна у вигляді смуг, які перериваються в районі кадика.

Судмедексперти попередньо пов'язують смуги на шиї Полякова зі слідами від ланцюжка, які могли з'явиться, коли нардепа витягали з машини. Інших пошкоджень на тілі нардепа не знайшли.

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Антон Поляков - що про нього відомо

Антон Поляков пройшов до Верховної Ради як висуванець від Партії Слуга народу в 206-му окрузі в Чернігівській області. 15 листопада 2019 року "слуги народу" виключили його з фракції. Своє рішення вони пояснили порушенням домовленості про спільне голосування з чутливих питань і конфліктом з керівництвом фракції й тодішнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

16 грудня Поляков попросив виключити його з партії Слуга народу за "ідеологічними та моральними принципами". Після виключення вступив до групи За майбутнє.

Поляков очолював підкомітет з питань дотримання антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

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