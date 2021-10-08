Смерть нардепа Полякова: ЗМІ з'ясували, які версії є у поліції

Антон Поляков помер у таксі 8 жовтня/ Фото пресслужба Слуги народу / Facebook

О третій годині ночі в п'ятницю, 8 жовтня, помер Антон Поляков - народний депутат України. Він помер у таксі. Правоохоронці відпрацьовують дві версії смерті народного обранця.

Як пише видання Страна з посиланням на джерела в Міністерстві внутрішніх справ, Полякова могли отруїти, або він сам чимось отруївся.

"Версій дві. Або він сам отруївся чимось, або його отруїли. Зараз знайдемо, де він був і що робив перед посадкою в таксі, і багато буде зрозуміло", - сказав співрозмовник видання.

У МВС кажуть, що збоїв у системі відеоспостереження Smart City цієї ночі не було, архів зберігся. Зараз правоохоронці його переглядають, щоби встановити, де був Поляков до смерті та з ким.

Як повідомляв Главред, в ніч на п'ятницю, 8 жовтня, помер народний депутат Антон Поляков. Чоловік їхав в таксі, дорогою йому стало зле. Його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

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Таксист, який віз нардепа, розкрив подробиці смерті Полякова. За його словами, нардеп "явно був п'яний", в автівці він блював.

Таксист порушив правила дорожнього руху, його зупинила поліція. Нардеп, який сидів на задньому сидінні, вже був без свідомості. Викликали швидку допомогу, але медики не змогли його реанімувати.

Тіло Полякова доставили в другий морг м. Києва. Причину смерті нардепа має встановити судово-медична експертиза.