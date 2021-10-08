"Він був явно п'яний": таксист розкрив подробиці смерті нардепа Полякова

Антон Поляков помер вночі 8 жовтня/ Фото Facebook

О третій годині ночі в п'ятницю, 8 жовтня, помер Антон Поляков - народний депутат України. Стали відомі подробиці смерті нардепа.

За даними видання Страна, Полякова віз у таксі громадянин Азербайджану Ельмір М., він підібрав нардепа біля дороги за адресою проспект Соборності, 2, коли той ловив автівку.

"Стояв чоловік, хитався. Я зупинився. Потім їхав, він блював. Він був явно п'яний", - розповів таксист.

Водій машини порушив правила дорожнього руху, його зупинила поліція. Нардеп, який перебував на задньому сидінні, вже був без свідомості.

"Викликали швидку допомогу. Його ще відкачували хвилин 30. Але реанімувати не змогли", - розповів співрозмовник видання в поліції.

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З ким і як Поляков вживав алкоголь, зараз поліція встановлює по камерах спостереження.

Тіло Полякова доставили в другий морг м. Києва. Причину смерті нардепа має встановити судово-медична експертиза.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть". Тривають слідчі дії.

Антон Поляков - що про нього відомо

Антон Поляков пройшов до Верховної Ради як висуванець від партії Слуга народу в 206-му окрузі в Чернігівській області. 15 листопада 2019 року "слуги народу" виключили його з фракції. Своє рішення вони пояснили порушенням домовленості про спільне голосування з чутливих питань і конфліктом з керівництвом фракції й тодішнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

16 грудня Поляков попросив виключити його з партії Слуга народу за "ідеологічними і моральними принципами". Після виключення вступив до групи За майбутнє.

Поляков очолював підкомітет з питань дотримання антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

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