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У Києві знайшли мертвим нардепа Антона Полякова

8 октября 2021, 08:09
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Чоловіка намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть. Тіло загиблого буде направлено на судово-медичну експертизу, повідомили в поліції.

Антон Поляков
У Києві помер нардеп Антон Поляков / Фото t.me/pavlovskynews

У ніч на п'ятницю, 8 жовтня, помер народний депутат Антон Поляков. Чоловік їхав в таксі, дорогою йому стало зле. Його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть, повідомили в Нацполіції.

Наразі на місці події правоохоронці проводять всі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата.

Тіло загиблого буде направлено на судово-медичну експертизу, яка повинна встановити причину смерті.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть". Тривають слідчі дії.

За даними Pavlovsky News, о 2:10 поліція зупинила таксі в Києві за порушення правил дорожнього руху. На задньому сидінні сидів Поляков, який себе вже погано почував.

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"За попередньою інформацією, він був або п'яний, або під наркотиками. Поліцейські викликали швидку, але врятувати йому життя не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Дмитро Разумков також підтвердив смерть Полякова.

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Зазначимо, в листопаді 2019 року Поляков був виключений з фракції Слуга народу, оскільки голосував всупереч позиції фракції. У червні 2020 року Поляков увійшов до депутатської групи За майбутнє.

Як повідомляв Главред, 1 жовтня помер народний синоптик Леонід Горбань. Він був автором унікальної методики довгострокових прогнозів погоди, заснованої на стародавній народній традиції, що налічує понад 300 років.

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