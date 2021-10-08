У Києві знайшли мертвим нардепа Антона Полякова

У Києві помер нардеп Антон Поляков / Фото t.me/pavlovskynews

У ніч на п'ятницю, 8 жовтня, помер народний депутат Антон Поляков. Чоловік їхав в таксі, дорогою йому стало зле. Його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть, повідомили в Нацполіції.

Наразі на місці події правоохоронці проводять всі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата.

Тіло загиблого буде направлено на судово-медичну експертизу, яка повинна встановити причину смерті.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть". Тривають слідчі дії.

За даними Pavlovsky News, о 2:10 поліція зупинила таксі в Києві за порушення правил дорожнього руху. На задньому сидінні сидів Поляков, який себе вже погано почував.

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"За попередньою інформацією, він був або п'яний, або під наркотиками. Поліцейські викликали швидку, але врятувати йому життя не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Дмитро Разумков також підтвердив смерть Полякова.

Зазначимо, в листопаді 2019 року Поляков був виключений з фракції Слуга народу, оскільки голосував всупереч позиції фракції. У червні 2020 року Поляков увійшов до депутатської групи За майбутнє.

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