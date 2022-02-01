У Києві таксист пригостив дівчину кавою зі снодійним і пограбував: вона впала в кому

Лікарі діагностували у постраждалої серйозне медикаментозне отруєння. Майже добу вона провела в медикаментозному сні.
Київський таксист пригостив свою пасажирку кавою з "сюрпризом", а потім пограбував. Більш того, чоловік залишив жінку без свідомості на морозі. На щастя, дівчину на вулиці вчасно виявила сусідка.
Як повідомили у Київській міській прокуратурі, інцидент трапився 29 січня пізно ввечері.
Дівчина викликала таксі через мобільний додаток. Однак по дорозі водій по дорозі заїхав на АЗС. Там він купив каву і пригостив свою пасажирку. Однак в напої виявилося сильнодіюча психотропна речовина.
Киянка швидко знепритомніла. Цим скористався таксист, пограбував її, забрав всі цінні речі, в тому числі і мобільний телефон. До того ж викинув її біля під'їзду багатоповерхового будинку.
У підсумку, лікарі діагностували у постраждалої серйозне медикаментозне отруєння. Майже добу вона провела в комі.
Про це вже знає поліції. За даними представників правоохоронних органів, таксист раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності – за незаконне заволодіння транспортним засобом. Ним виявився 24-річний житель Туркменістану. Чоловік вже затриманий. Йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років.
Нагадаємо, у Києві готується підвищення цін на проїзд у громадському транспорті.
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