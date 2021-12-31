Таксисти здивували цінами на проїзд у новорічну ніч

Знижок на таксі не буде / 1zoom.ru

У Новий Рік 31 грудня послуги столичного таксі традиційно злетять. Водія пояснюють це підвищеним попитом серед клієнтів.

За даними ТСН.иа, голова Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк заявив про зростання тарифів на 25-50%. При цьому він стверджує, що це світова практика. А в Європі, за його словами, ціни таксі в цей день дорожчають на 50%.

"Таксисти можуть виїхати з цінами вище на 25%, а якщо клієнтів буде мало, то ціна зросте ще на 25%", - сказав Антонюк.

Крім цього, експерти стверджують, що поїздка на таксі в ніч з 31 Грудня на 1 січня коштуватиме від 300 гривень. Дістатися з лівого берега Дніпра на правий обійдеться в не менше 600 гривень. При цьому відомо, що знижки в цю ніч не діють.

Тим часом, у новорічну ніч роботу столичного метрополітену буде продовжено на три години.

Нагадаємо, раніше в КМДА заявили, що для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах 31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності залежно від пасажиропотоку можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро.

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