УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

25 гривень за поїздку: киянам світить рекордне подорожчання проїзду в маршрутках

27 січня 2022, 10:47

Перевізники скаржаться на зростання вартості палива і запчастин.

Маршрутка
У Києві дорожчає проїзд у маршрутках / УНІАН

У Києві готується підвищення цін на проїзд у громадському транспорті.

"Ми прекрасно розуміємо, що у людей немає грошей. Але якщо місто затвердить вартість проїзду в 20 гривень, то ми будемо змушені піднімати їх до такого ж рівня", - розповів Сьогодні представник транспортного підприємства.

Нова ціна проїзду в транспорті

Зараз приватні перевізники оновлюють свій парк автобусів. В одному з транспортних підприємств повідомили, що скоріше за все будуть орієнтуватися на вартість проїзду в комунальних маршрутках.

На столичний ринок заходять нові транспортні компанії з регіонів. Вони виграли конкурс на маршрути і працюватимуть у Києві. Ходять чутки, що вартість проїзду в таких автобусах може бути в районі 20-25 гривень за поїздку.

Причина подорожчання вартості проїзду

"Вартість палива постійно піднімається, стрімко дорожчають запчастини, водіям потрібно платити зарплати. У транспортних компаніях поки терплять і найближчим часом піднімати тарифи не планують. Приватні перевізники вичікують, як в цьому випадку надійде столична влада, точніше, на скільки реально піднімуть тарифи для "Київпастрансу" і "Київського метрополітену", – розповіли в Асоціації перевізників Києва та Київської області.

Реклама

Перевізники розповідають, що зараз різко знизився пасажиропотік через пандемію по всьому місту. Їм доводиться скорочувати випуск автобусів на лініях, щоб не возити повітря.

Підвищення вартості проїзду: позиція КМДА

За даними КМДА, собівартість однієї поїздки становить 22 гривні. Зараз одна поїздка обходиться киянам у 8 гривень.

У КМДА повідомили, що місто не має права диктувати тарифну політику перевізникам. Вартість проїзду приватні транспортні компанії встановлюють самі, але зобов'язані про це повідомити мерію за два тижні.

"У документах, які транспортні компанії подавали на конкурс, крім іншого, прописаний тариф. У всіх був вказаний тариф 10 гривень. Якщо вони захочуть змінити вартість проїзду, то зобов'язані за два тижні попередити КМДА про зміни. Якщо наші інспектори виїдуть на перевірку і помітять змінений тариф, то це буде вважатися порушенням, і потрібно складати відповідний акт на транспортну компанію", – додали в КМДА.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України під час чергового засідання схвалив законопроект, який передбачає монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті та комунальні послуги.

Читайте ще:

viber
новини Києва громадський транспорт вартість проїзду
Зараз ви переглядаєте новину «25 гривень за поїздку: киянам світить рекордне подорожчання проїзду в маршрутках». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Китайський гороскоп 2022: надзвичайна удача, здійснення бажань, щастя в любові і грошах в рік ТиграКитайський гороскоп 2022: надзвичайна удача, здійснення бажань, щастя в любові і грошах в рік Тигра Прикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в бідуПрикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в біду Любовний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Овнам - фатальна любов, Левам - скасування весілляЛюбовний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Овнам - фатальна любов, Левам - скасування весілля Фатальні красуні: топ-4 знака гороскопу, перед якими складно встоятиФатальні красуні: топ-4 знака гороскопу, перед якими складно встояти Гороскоп Таро на тиждень 24-30 січня: Тільцям - труднощі, Дівам - привабливі можливості, Рибам - випробуванняГороскоп Таро на тиждень 24-30 січня: Тільцям - труднощі, Дівам - привабливі можливості, Рибам - випробування
11:05

Випустив три кулі впритул, дівчина втратила багато крові: у МВС розповіли про постраждалих у Дніпрі

10:54

Прикмети на 28 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

10:47

25 гривень за поїздку: киянам світить рекордне подорожчання проїзду в маршруткахВідео

10:39

ОГП зобов’язав Малюську розірвати співпрацю з компаніями колишнього СБУшника Кміта, який монопольно годує в’язнів неякісними продуктами

10:27

Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: всі постраждалі у важкому стані, їх оперуютьВідео

Реклама
10:14

"Прибрати целюліт і відбілити анус": пластичний хірург розповів, які операції роблять політики в РФ

09:50

Дієтолог назвала найкращу спецію для здоров'я печінки й роботи кишківника

09:48

Кривава бійня в Дніпрі: затримано нацгвардіця, який розстріляв 5 осібВідео

09:20

Вчені розповіли про новий коронавірус: що відомо про хворобу NeoCoVВідео

09:03

Головна відмінність між Україною та ІзраїлемПогляд

09:00

Сон з середи на четвер: що означає та чи стане він віщим

08:35

Гороскоп на сьогодні, 27 січня 2022: Овнам – брехня, Терезам - розчарування, Близнюкам - правило бумерангаВідео

08:23

В Україні за добу коронавірусом заразилися більше 32-х тисяч осіб - МОЗВідео

08:20

Стрілянина на заводі Південмаш у Дніпрі: поранено 5 нацгвардійців, 5 загинули, зокрема і жінкаВідео

07:57

В Україні злетіли ціни на овочі: з'явився прогноз нового подорожчанняВідео

07:55

Загроза військового вторгнення РФ в Україну і ФРН проти ПП-2: у Берліні попередили Москву про удар

07:47

У Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі: загинули п'ятеро людейВідео

07:37

Європейський ЦБ запросив у банків план на випадок відключення РФ від SWIFT - Financial Times

07:09

Знищити, але без великих витрат: політолог назвав справжню мету Путіна щодо України

06:49

Що буде з Європою у разі вторгнення РФ в УкраїнуПогляд

Реклама
06:32

Санкції США вдарять по Путіну і всьому керівництву РФ - Білий дім

06:15

Позиція РФ щодо Стамбула та вимоги "ЛДНР" до Туреччини: Гармаш розкрив деталі перемовин щодо ДонбасуВідео

05:47

День ангела Ніни: сердечні привітання, милі картинки і листівки для іменинниці

05:40

Смачні і хрусткі чіпси з лаваша за 2 хвилини: простий рецептВідео

05:21

Заміокулькас, каланхое, фікус будуть кайфувати: як використовувати кірки апельсина для квітівВідео

04:57

Оголена королева: Ріанна в прозорій білизні блиснула пишними грудьми

04:30

5 незвичайних, але корисних способів застосування картоплі в побуті

04:27

Як виростити хурму з кісточки в домашніх умовах і отримати урожайВідео

03:39

Сон з вівторка на середу: що значить, і чи збувається вінВідео

03:27

Така гаряча, що на ній можна чайник підігрівати: Надя Дорофєєва станцювала в мереживних трусиках

03:06

В українців можуть відібрати пенсію: кому варто боятися перевірокВідео

02:54

Яку кашу потрібно обов'язково включити в раціон - відповідь нутриціолога

02:48

Єфросиніна згадала, як боролася зі страхами і знімалася в рекламі білизниВідео

01:51

Прикмети на 27 січня: що не можна робити в день святої Ніни і як не потрапити в бідуВідео

00:49

3 застарілих рішення, які зіпсують будь-який інтер'єр: провал гарантованийВідео

00:33

Названо небезпечні властивості вівсянкиВідео

26 січня, середа
23:57

Вчені відповіли, яке харчування допоможе "збити" ризик діабету

23:55

У Росії розповіли, коли нададуть відповідь США щодо "гарантій безпеки"Відео

23:17

Представник Росії в ТКГ висловився щодо ініціативи визнання "ЛДНР"Відео

22:55

Вчені назвали головний недолік смарт-годин

Реклама
22:52

Росія поставила умову для зустрічі лідерів нормандського форматуВідео

22:38

У Парижі завершилися переговори радників нормандської четвірки: всі подробиціВідео

22:08

Єрмак підбив підсумки переговорів у Парижі: наступна зустріч через два тижні

21:57

Туреччина запропонувала перенести переговори ТКГ щодо Донбасу до Стамбулу

21:56

Брак якої речовини загрожує хворобою серця - коментар дієтолога

21:39

З 1 лютого в супермаркетах різко подорожчають пакети: скільки заплатимоВідео

21:21

ЄС інвестує близько 6,5 млрд євро в економіку УкраїниВідео

21:04

"Не підемо на компроміс": НАТО передало Росії свою відповідь на "гарантії безпеки"Відео

20:54

"Єдина Росія" просить Путіна почати поставки озброєння до "ЛДНР"Відео

20:37

Подарунок долі і казкове везіння в грошах: названі найвдаліші дні лютого для всіх знаків зодіакуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти