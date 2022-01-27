25 гривень за поїздку: киянам світить рекордне подорожчання проїзду в маршрутках

У Києві дорожчає проїзд у маршрутках / УНІАН

У Києві готується підвищення цін на проїзд у громадському транспорті.

"Ми прекрасно розуміємо, що у людей немає грошей. Але якщо місто затвердить вартість проїзду в 20 гривень, то ми будемо змушені піднімати їх до такого ж рівня", - розповів Сьогодні представник транспортного підприємства.

Нова ціна проїзду в транспорті

Зараз приватні перевізники оновлюють свій парк автобусів. В одному з транспортних підприємств повідомили, що скоріше за все будуть орієнтуватися на вартість проїзду в комунальних маршрутках.

На столичний ринок заходять нові транспортні компанії з регіонів. Вони виграли конкурс на маршрути і працюватимуть у Києві. Ходять чутки, що вартість проїзду в таких автобусах може бути в районі 20-25 гривень за поїздку.

Причина подорожчання вартості проїзду

"Вартість палива постійно піднімається, стрімко дорожчають запчастини, водіям потрібно платити зарплати. У транспортних компаніях поки терплять і найближчим часом піднімати тарифи не планують. Приватні перевізники вичікують, як в цьому випадку надійде столична влада, точніше, на скільки реально піднімуть тарифи для "Київпастрансу" і "Київського метрополітену", – розповіли в Асоціації перевізників Києва та Київської області.

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Перевізники розповідають, що зараз різко знизився пасажиропотік через пандемію по всьому місту. Їм доводиться скорочувати випуск автобусів на лініях, щоб не возити повітря.

Підвищення вартості проїзду: позиція КМДА

За даними КМДА, собівартість однієї поїздки становить 22 гривні. Зараз одна поїздка обходиться киянам у 8 гривень.

У КМДА повідомили, що місто не має права диктувати тарифну політику перевізникам. Вартість проїзду приватні транспортні компанії встановлюють самі, але зобов'язані про це повідомити мерію за два тижні.

"У документах, які транспортні компанії подавали на конкурс, крім іншого, прописаний тариф. У всіх був вказаний тариф 10 гривень. Якщо вони захочуть змінити вартість проїзду, то зобов'язані за два тижні попередити КМДА про зміни. Якщо наші інспектори виїдуть на перевірку і помітять змінений тариф, то це буде вважатися порушенням, і потрібно складати відповідний акт на транспортну компанію", – додали в КМДА.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України під час чергового засідання схвалив законопроект, який передбачає монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті та комунальні послуги.

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