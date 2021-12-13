"Неприємно говорити, але було": Путін зізнався, як працював таксистом у 90-ті

Володимир Путін / УНІАН

Президент Російської Федерації Володимир Путін стверджує, що в 1990 – х роках підробляв таксистом-через безгрошів'я. Таке твердження він висловив в інтерв'ю для фільму "Новітня історія" на федеральному телеканалі "Росія 24".

"Жив як усі, але іноді доводилося підробляти візництвом, на машині підробляти, приватним візництвом. Неприємно про це говорити, чесно сказати, але, на жаль, так і було", – сказав він.

Крім того, президент РФ Володимир Путін ще раз повторив відому тезу кремлівської пропаганди і знову публічно назвав розпад СРСР "трагедією для більшості громадян" і "найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття".

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Нагадаємо, раніше прес - секретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів на заяву заступника держсекретаря США Нуланд, яка сказала, що Росія прагне відтворити СРСР. Він розповів про те, що сьогодні відновити таку державу не представляється можливим.

Також він додав, що на території країн пострадянського простору існують "просунуті" союзні структури, проте жодна з них не є спробою заново створити СРСР.

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