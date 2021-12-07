"Ненавиджу українську": пасажирка, яка облаяла таксиста, вибачилася, коли побачила себе в Мережі

Жінка попросила вибачення і заявила про те, що "перегнула палицю".
Мовний скандал в Києві між неадекватними пасажирами і водієм таксі отримав продовження.
Жінка, чиї висловлювання про ненависть до української мови потрапили на камеру, вже попросила прощення за свою поведінку, пише ТСН.
Водій каже, що таксує вже 3-й рік і такий випадок стався вперше, особливо здивувало, що пасажири і самі час від часу говорили українською.
Пізніше кадри інциденту з реєстратора Анатолій опублікував в Мережі, серед глядачів опинилися і герої відео - жінка зателефонувала водієві з вибаченнями.
"Я переглянула... Вибачте, ми реально перегнули палицю", - сказала вона.
У свою чергу Анатолій зазначає, що видалити відео, що розійшлося по Мережі, вже неможливо, але і в поліцію щодо розпалювання ворожнечі звертатися не збирається.
Нагадаємо, у Києві таксист висадив пасажирів з салону автомобіля після того, як жінка сказала йому, що ненавидить українську мову.
Коли після слів жінки про українську мову, таксист зупинив машину і попросив пасажирів покинути салон, вони почали сильно обурюватися.
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