УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Ненавиджу українську": пасажирка, яка облаяла таксиста, вибачилася, коли побачила себе в Мережі

7 грудня 2021, 10:24

Жінка попросила вибачення і заявила про те, що "перегнула палицю".

false
У Києві пасажири поскандалили з водієм таксі / скріншот

Мовний скандал в Києві між неадекватними пасажирами і водієм таксі отримав продовження.

Жінка, чиї висловлювання про ненависть до української мови потрапили на камеру, вже попросила прощення за свою поведінку, пише ТСН.

Водій каже, що таксує вже 3-й рік і такий випадок стався вперше, особливо здивувало, що пасажири і самі час від часу говорили українською.

Пізніше кадри інциденту з реєстратора Анатолій опублікував в Мережі, серед глядачів опинилися і герої відео - жінка зателефонувала водієві з вибаченнями.

"Я переглянула... Вибачте, ми реально перегнули палицю", - сказала вона.

Реклама

У свою чергу Анатолій зазначає, що видалити відео, що розійшлося по Мережі, вже неможливо, але і в поліцію щодо розпалювання ворожнечі звертатися не збирається.

Нагадаємо, у Києві таксист висадив пасажирів з салону автомобіля після того, як жінка сказала йому, що ненавидить українську мову.

Коли після слів жінки про українську мову, таксист зупинив машину і попросив пасажирів покинути салон, вони почали сильно обурюватися.

Читайте ще:

viber
новини Києва мовний закон таксі
Зараз ви переглядаєте новину «"Ненавиджу українську": пасажирка, яка облаяла таксиста, вибачилася, коли побачила себе в Мережі». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 6 грудня: що не можна робити в день Олександра і як не потрапити в бідуПрикмети на 6 грудня: що не можна робити в день Олександра і як не потрапити в біду Все, що ми скоїмо - це назавжди: що категорично не можна робити в сонячне затемнення 4 грудняВсе, що ми скоїмо - це назавжди: що категорично не можна робити в сонячне затемнення 4 грудня Долар по 60 гривень: експерт дав лячний прогноз і назвав причинуДолар по 60 гривень: експерт дав лячний прогноз і назвав причину Найгарніші новорічні зачіски 2022, якими неможливо не зачаруватисяНайгарніші новорічні зачіски 2022, якими неможливо не зачаруватися Гороскоп на сьогодні 6 грудня 2021: Дівам – хитрість, Терезам – втрати, Скорпіонам - образиГороскоп на сьогодні 6 грудня 2021: Дівам – хитрість, Терезам – втрати, Скорпіонам - образи
11:17

51-річна Ірина Білик показала, як виглядала 30 років тому

10:53

ДТП з 19-ма загиблими та пораненими під Черніговом: зросла кількість жертв

10:38

"Переходьте на італійську": в ресторані у Вінниці клієнтів нібито відмовилися обслуговувати українською

10:24

"Ненавиджу українську": пасажирка, яка облаяла таксиста, вибачилася, коли побачила себе в Мережі

09:58

Серце запустилося лише через 20 хвилин: українки у Єгипті реанімували потопельникаВідео

Реклама
09:26

Моторошна ДТП під Черніговом: 11 загиблих, багато постраждалих

09:26

Багато крові та нелюдський крик: сміттєвоз на очах у матері розчавив 6-річну дівчинку в НіжиніВідео

09:15

До чого сниться собака: тлумачення відомих сонників

09:03

Після розмови з Путіним Байден зателефонує Зеленському - Офіс президентаВідео

09:03

Гороскоп на сьогодні 7 грудня 2021: Ракам - хвилювання, Скорпіонам - великі витратиВідео

09:00

Німецький "світлофор": чого чекати від нової коаліції в Німеччині?

08:49

Українців змусять заплатити новий податок за город: коли та скількиВідео

08:26

Коронавірус в Україні 7 грудня: добова кількість хворих знизилася до 8,6 тисячі

08:22

Путін - цинічний прагматик і лякатиме Європу військами, поки вона не здастьсяПогляд

08:06

США відправлять війська до Східної Європи у разі атаки Росії на Україну - AFPВідео

07:56

Ризик вторгнення РФ: Україна просить більше озброєнь, лідери Європи виступили за переговориВідео

07:34

В Одесі підлітки заради жарту підмішали 14-річній дівчинці антисептик у колу, вона потрапила в лікарнюВідео

07:13

Київ і 8 областей вийшли з "червоної" зони: нові правила карантинуВідео

07:05

Прикмети на 7 грудня: що не можна робити в день святої Катерини і як не потрапити в бідуВідео

06:30

Гороскоп на 2022 рік: які небезпеки і можливості принесе рік ТиграВідео

Реклама
06:27

Гострі заяви і крок до санкцій: до чого призведуть звинувачення ЛукашенкаПогляд

06:01

Найніжніший новорічний манікюр 2022, який милуватиме око і грітиме душуФото

05:50

Важким хворим на COVID-19 може знадобитися 5 років на відновлення, – лікар

05:41

Ці овочі в жодному разі не можна їсти сирими: дієтолог озвучила список

05:40

Смачна закуска з хрусткою булочкою: готувати всього 10 хвилинВідео

05:10

Без трусів, без ліфчика, без фотошопу: ексВІА Гра шокувала фанатів повним оголенням

04:50

Зима запізнилася: синоптик дав "крижаний" прогноз і назвав терміни похолоданняВідео

03:46

Безвихідь може підштовхнути Путіна до нової гарячої війни проти України - правозахисник

03:45

Санта Дімопулос в прозорому боді пікантно оголила соковиті сідниці

03:35

З днем ангела Катерини: привітання, милі листівки і картинки іменинниці

03:30

Український супутник відправлять у космос в США: відома дата запускуФото

02:54

Як прискорити Wi-Fi на смартфонах Xiaomi: простий і дієвий лайфхак

02:43

Вчені назвали найкорисніший овоч

01:56

Долар пішов у відрив: експерт оцінив сценарій різкої девальваціїВідео

01:05

Дієтолог розповіла, як відзначити новорічні свята без шкоди для фігуриВідео

06 грудня, понеділок
23:57

Дружина скандального колишнього нардепа Лещенка знову зіграє сет у Москві

23:43

Приносить в будинок сварки і біди: викиньте цей посуд прямо заразВідео

23:27

Свято наближається: МОЗ надало важливі рекомендації на святаВідео

23:01

У Житомирі у водоймі знайшли мертвими двох зниклих студентівВідео

22:35

Зеленський погодив позиції з Блінкеном перед самітом Байдена та Путіна

Реклама
22:19

На Україну насувається крижаний "Армагеддон"Відео

22:08

Євробачення-2022: перша країна представила свого учасника та піснюВідео

21:36

Київ переходить до "жовтої зони": правила роботи транспорту та ТРЦ

21:18

Поверталися додому з похорону: на Житомирщині в страшній ДТП загинули батько з синамиВідео

20:37

З'явився список мереж АЗС з найгіршою якістю палива-ЗМІВідео

20:37

Гороскоп на 2022 рік для Лева: неймовірне везіння, вдале заміжжя і найкращі дніВідео

20:28

Байден проведе важливі переговори із Зеленським 7 грудняВідео

20:06

Тіло пролежало тиждень: на Хмельниччині сталося моторошне вбивство 41-річної жінки

19:58

США склали "до біса агресивний" пакет санкцій проти Росії - CNN

19:47

На Хмельниччині невістка заколотила до смерті шваброю свекрухуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти