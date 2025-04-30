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Масований ракетний удар РФ по Україні 9 травня: Жданов зробив важливу заяву

Марія Николишин
30 квітня 2025, 18:38
782
Експерт наголосив, що ймовірність ракетного удару залишається завжди.
Масований ракетний удар РФ по Україні 9 травня: Жданов зробив важливу заяву
Ймовірність ракетного удару по Україні / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru, Главред

Головне із заяви експерта:

  • Масований обстріл України малоймовірний
  • Чекати на удари варто, якщо українські спецслужби причетні до смерті генерала Москалика

Країна-агресор Росія навряд чи влаштує масований обстріл України на 9 травня. Однак, ймовірність ракетного удару залишається. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в коментарі ТСН.ua.

За його словами, якщо загибель генерала Москалика в Москві — це робота українських спецслужб, то тоді ми, ймовірно, можемо чекати на повторення масованих ударів.

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"А якщо це війна Кремля, то ні, і це була показова страта в плані керування Генеральним штабом з боку кремлівської адміністрації", - наголосив він.

Жданов також звернув увагу на те, що зробив Герасимов після загибелі Москалика.

"І ви ж дивіться, після загибелі Москалика що зробив Герасимов? Аж бігом побіг у бункер доповідати, що у нього всі перемоги. І Курську область він звільнив, і на фронті все у нього гаразд. Он я дивлюся російських воєнкорів, то вони "наступають" там по всіх фронтах. Тож варіантів два", - підкреслює експерт.

Масований ракетний удар РФ по Україні 9 травня: Жданов зробив важливу заяву
Якими ракетами РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 30 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Унаслідок масованих ударів зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

Також у ніч на 30 квітня російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок атаки у місті здійнялись пожежі, понівечені щонайменше 5 приватних будинків.

Відомо, що Сили оборони України 30 квітня знищили 50 ударних безпілотників типу Shahed, якими країна-агресор РФ атакувала Україну.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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