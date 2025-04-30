Масований ракетний удар РФ по Україні 9 травня: Жданов зробив важливу заяву

Головне із заяви експерта:
- Масований обстріл України малоймовірний
- Чекати на удари варто, якщо українські спецслужби причетні до смерті генерала Москалика
Країна-агресор Росія навряд чи влаштує масований обстріл України на 9 травня. Однак, ймовірність ракетного удару залишається. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в коментарі ТСН.ua.
За його словами, якщо загибель генерала Москалика в Москві — це робота українських спецслужб, то тоді ми, ймовірно, можемо чекати на повторення масованих ударів.
"А якщо це війна Кремля, то ні, і це була показова страта в плані керування Генеральним штабом з боку кремлівської адміністрації", - наголосив він.
Жданов також звернув увагу на те, що зробив Герасимов після загибелі Москалика.
"І ви ж дивіться, після загибелі Москалика що зробив Герасимов? Аж бігом побіг у бункер доповідати, що у нього всі перемоги. І Курську область він звільнив, і на фронті все у нього гаразд. Он я дивлюся російських воєнкорів, то вони "наступають" там по всіх фронтах. Тож варіантів два", - підкреслює експерт.
Удари РФ по Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, у ніч на 30 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Унаслідок масованих ударів зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.
Також у ніч на 30 квітня російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок атаки у місті здійнялись пожежі, понівечені щонайменше 5 приватних будинків.
Відомо, що Сили оборони України 30 квітня знищили 50 ударних безпілотників типу Shahed, якими країна-агресор РФ атакувала Україну.
Читайте також:
- "Велика гра в шахи": Кузан сказав, де армія РФ завдасть нового удару
- ЗСУ потужним ударом на сході знищили штурмовиків РФ: названо напрямок
- Потужні вибухи й пожежа: ЗМІ про удар дронів СБУ по великому військовому заводу у РФ
Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред