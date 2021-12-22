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У Запорізькій області чоловік зарізав людину і возив тіло на велосипеді по місту

22 грудня 2021, 15:41

Підозрюваний виявився вже раніше судимий.

вбивство
Вбивство в Запорізькій області / Нацполіція

У Запорізькій області в Бердянську чоловік під час застілля жорстоко вбив свого приятеля, після чого занурив його тіло на велосипед і спробував заховати.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Подія трапилася, коли обидва чоловіки розпивали спиртне вдома у підозрюваного, між ними стався конфлікт. Не впоравшись з емоціями, господар будинку напав на нього і завдав ударів по голові і тілу.

В результаті чого потерпілий помер на місці.

Тіло возив на велосипеді

Щоб заховати сліди злочину, вбивця занурив тіло загиблого на велосипед і вивіз на вулицю Спортивну.

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Там його згодом і знайшли перехожі, які викликали на місце правоохоронців.

Пізніше правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного у скоєнні злочину. Ним виявився раніше судимий чоловік.

Як покарають вбивцю

"Працівники відділу кримінальної поліції провели низку оперативно-розшукових заходів, встановили та опитали свідків, а також проаналізували записи з існуючих камер відеоспостереження. В результаті оперативники встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився раніше судимий місцевий чоловік 1972 року народження", - розповів в.о. начальника відділу кримінальної поліції Бердянського районного відділу поліції Дмитро Зіненко.

Підозрюваному повідомили про скоєння злочину. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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