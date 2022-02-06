У Києві пройшов Марш єдності за участю іноземців: світ проти вторгнення Росії

Акція носила назву International Unity March for Ukraine. Участь у ній взяли Іноземні активісти та акредитовані в Києві журналісти.
У Центрі української столиці пройшов Міжнародний марш Єдності за Україну. У ньому взяли участь іноземні активісти та акредитовані в Києві журналісти.
Акція носила назву International Unity March for Ukraine. Вона пройшла на підтримку України у зв'язку із загрозою нового масштабного вторгнення Росії. Учасниками Маршу стали близько сотні людей.
Активісти зібралися в парку біля пам'ятника Тарасу Шевченку і пройшли до Майдану Незалежності.
Під час ходи лунали гасла "Слава Україні", "Героям Слава" та інші. На Майдані учасники маршу заспівали гімн України.
Колону супроводжували два патрульні автомобілі. Хоча в цілому, акція пройшла спокійно.
Нагадаємо, раніше Марш Єдності пройшов у Харкові. Там зібралося близько 5 000 людей. Головним гаслом було-Харків - це Україна.
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