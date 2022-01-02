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Марш на честь дня народження Степана Бандери змусив "плюватися жовчю" спікера Держдуми

2 січня 2022, 20:18

Спікер Держдуми РФ пригрозив Україні санкціями.

В'ячеслав Володін
В'ячеслав Володін засудив проведення маршу на честь дня народження Степана Бандери в Києві / Knews.kg

У Росії різко відреагували на проведення в Україні заходів на честь 113-го дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери, який пройшов 1 січня в Києві.

Зокрема, спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін впевнений, що даний захід свідчить про "відродження націоналізму в Європі і вимагає втручання з боку у вигляді конкретних санкцій".

"Неприпустимо, коли в XXI столітті знову прославляють лідерів нацизму, які організовували звірства, були посібниками фашистів, спалювали дотла села, вбивали людей похилого віку, жінок, дітей, немовлят", - написав політик у своєму Telegram-каналі.

Також Володін поскаржився на те, що в такій ситуації "країни НАТО здійснюють поставки озброєнь Києву, а те, що відбувається в Україні, має бути засуджено Європарламентом, ПАРЄ і ПА ОБСЄ".

читайте такожДень народження Степана Бандери: у Києві відбулася смолоскипна хода"За заохочення націоналізму необхідно питати з її керівництва, вводити санкції, робити все, щоб не допустити його відродження в Європі. Але поряд з цим правильно закликати до відповіді і тих, хто сприяє такій політиці або робить вигляд, що не помічає її. Зі свого боку плануємо в ході зустрічей з представниками парламентів європейських держав обговорити це питання, запропонувавши вжити дієвих заходів щодо країн, де процвітає націоналізм", - повідомив Володін.

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Степан Бандера

Степан Бандера - український політичний діяч, ідеолог українського націоналістичного руху. Він народився 1 січня 1909 року. У лютому 1940 року він став очільником фракції ОУН(б), у 1947 році очолив Провід Організації Українських Націоналістів. Борець за незалежність України у ХХ столітті. Був одним з ініціаторів проголошення Акту про відновлення Української держави після окупації Львова нацистами у 1941 році. У 1942-44 роках був ув'язненим у німецькому концтаборі. У 1959 році був убитий в Мюнхені радянським агентом Богданом Сташинським.

Нагадаємо, раніше Ізраїль засудив проведення в Україні заходів на честь 113-го дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.

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Автор: Сергій Кущ
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