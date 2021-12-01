У Києві відкриють 14 новорічних локацій: де варто побувати

У Києві відкриють 14 новорічних локацій / УНІАН

У столиці України для киян і гостей міста працюватимуть 14 новорічних локацій. Їх відкриють 16 грудня.

На низці локацій уже готуються проводити монтажні роботи, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

"Незабаром розпочнуться монтажні роботи святкових локацій – на Софійській та Контрактовій площах та біля Арки дружби народів, тож скоро всі вулиці та площі будуть прикрашені, а в кожному районі столиці з’явиться новорічна ялинка", – цитує пресслужба директорку Департаменту культури КМДА Яну Барінову.

За словами Барінової, під час організації святкування місцева влада орієнтуватиметься на потреби представників усіх соціальних і вікових груп населення.

"Цьогоріч ми поставили за мету провести незабутнє та яскраве свято, враховуючи виклики сьогодення, а також потреби всіх соціальних і вікових груп населення", – зазначила посадовиця.

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Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначив, що створення новорічних локацій залучатимуть також приватний бізнес. Він наголосив, що це дозволить не лише зекономити десятки мільйонів бюджетних коштів, а й створити сучасні європейські локації, які приваблюватимуть киян і гостей столиці.

У КМДА запевнили, що найближчим часом оприлюднять чіткий план святкових заходів у столиці, а також попередять водіїв, на яких вулицях обмежуватиметься рух під час святкування.

Раніше Главред повідомляв, що в Києві почали встановлювати головну ялинку країни. Її вартість становить 27 мільйонів гривень. Вже відомо, що "вбрання" для новорічної красуні цього року доповнять новими прикрасами.

Але разом з цим, традиційного ярмарку в поточному році не буде. Те ж саме стосується і концерту на площі через карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.

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