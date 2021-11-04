У Києві відчайдушні піднялися на опору Північного мосту (відео)

Відчайдушні на північному мосту

Вранці 4 листопада, в мережі з'явилося відео, як у Києві невідомі люди вилізли на високу опору пам'ятки архітектури - Північного мосту.

На кадрах видно, як пара осіб знаходиться на самій верхівці моста, що з'єднує житлові райони столиці з житловими масивами Райдужний, Троєщина і Воскресенка.

Люди знаходяться прямо біля прапора України. Вони пересуваються.

При цьому, як їм вдалося піднятися на таку висоту і для чого це потрібно взагалі - невідомо.

"Ймовірно, це чергова втіха блогерів", - пишуть у соцмережах.

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Довідка:

Північний міст пролягає через Дніпро в Києві. Це - пам'ятник архітектури. Він був введений в експлуатацію 3 грудня 1976 року. Складається з вантового мосту через Дніпро (довжина 816 м, ширина - 31,4 м), мосту через Десенка - (довжина 732 м) та шляхопроводу через проспект Героїв Сталінграда (Довжина 55 м). Це цілий комплекс протяжністю понад 9 км.

У 2005 році за рахунок ущільнення смуг була додана реверсивна смуга руху, що призвело до значного зростання аварійності моста.

Нагадаємо, цієї ночі в Києві вщент згоріла Піцерія. Пожежа знищила заклад Mammamia. Стовп диму від палаючої будівлі було видно чи не з усіх точок столиці. Інформація про пожежу біля Повітрофлотського мосту була отримана 3 листопада о 23:35.