У Києві та області стали частіше відключати світло: в ДТЕК назвали причини і просять економити

Агресор Росія продовжує бити по об'єктах енергетичної системи, що ще сильніше погіршує ситуацію з електропостачанням, сказали в ДТЕК.

Світло в Києві та області стали частіше відключати через підвищені навантаження на енергомережі - ДТЕК / ua.depositphotos.com

Відключати світло в Києві і області знову стали частіше. Електроенергію періодично вимикають через збільшення навантажень на електромережі та продовження атак російських окупантів на енергетичну інфраструктуру. Українцям слід економно споживати електроенергію і користуватися енергоємними приладами тільки по черзі. Про це заявили в ДТЕК.

У пресслужбі ДТЕК розповіли про те, що повернення до екстрених та аварійних відключень світла в Києві та Київській області – вимушений захід.

Такі заходи продиктивані низкою причин.

По-перше, російські окупанти продовжують атакувати енергетичні системи - ситуація з дефіцитом електроенергії посилюється.

По-друге, на обмеження генерації електрики впливають і погодні умови. Коли на вулиці морози, люди все частіше використовують електрообігрівачі, тому зростає навантаження на мережі.

Третьою причиною є повернення до роботи промисловості - споживання електроенергії, порівняно з новорічними святами, збільшилося.

"На новорічні свята нам вдалося знизити час відключень до мінімуму. Однак в останні дні дефіцит потужності в Києві та області зростає. Енергетики утримують ситуацію в рамках стабілізаційних графіків, але все частіше в так звані "негарантовані години" (світло-сірий колір на графіках) диспетчерам доводиться обмежувати електропостачання, щоб уникнути аварій", - підкреслили в ДТЕК.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в ніч на 9 січня здійснили обстріли об'єкта генерації на півдні України.

10 січня споживання електрики в Україні підвищилося, тому було ухвалено рішення про застосування аварійних відключень світла в багатьох областях. У деяких регіонах поривчастий вітер перервав роботу операторів системи розподілу. Проводяться ремонтні роботи.

Відключення світла в Україні

В Україні з 3 січня 2023 року повернули стабілізаційні графіки відключення електропостачання. У зв'язку з ситуацією в Укренерго закликали споживачів менше використовувати електрику і користуватися приладами, які споживають найбільше електроенергії, тільки по черзі.

6 січня в Укренерго розповіли про те, що ситуація з відключенням світла в Україні може суттєво погіршитися. Причиною тому назвали похолодання, через яке зростає навантаження на енергомережі. За такої ситуації енергосистема, враховуючи пошкодження енергетичної інфраструктури, не може повністю задовольнити потреби населення в електроенергії.

Глава уряду Денис Шмигаль раніше казав, що українцям слід бути готовими до повторних аварійних відключень світла. Заходи можуть впроваджуватися через обстріли окупантами РФ енергетичної інфраструктури та підвищення навантаження на енергомережі через холоди.

Дивіться відео ТСН - коли на українців очікує світло без планових відключень

Інші новини: