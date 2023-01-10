glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Києві та області стали частіше відключати світло: в ДТЕК назвали причини і просять економити

10 січня 2023, 15:05
Агресор Росія продовжує бити по об'єктах енергетичної системи, що ще сильніше погіршує ситуацію з електропостачанням, сказали в ДТЕК.
Світло, Електроенергія
Світло в Києві та області стали частіше відключати через підвищені навантаження на енергомережі - ДТЕК / ua.depositphotos.com

Відключати світло в Києві і області знову стали частіше. Електроенергію періодично вимикають через збільшення навантажень на електромережі та продовження атак російських окупантів на енергетичну інфраструктуру. Українцям слід економно споживати електроенергію і користуватися енергоємними приладами тільки по черзі. Про це заявили в ДТЕК.

У пресслужбі ДТЕК розповіли про те, що повернення до екстрених та аварійних відключень світла в Києві та Київській області – вимушений захід.

Такі заходи продиктивані низкою причин.

По-перше, російські окупанти продовжують атакувати енергетичні системи - ситуація з дефіцитом електроенергії посилюється.

По-друге, на обмеження генерації електрики впливають і погодні умови. Коли на вулиці морози, люди все частіше використовують електрообігрівачі, тому зростає навантаження на мережі.

Третьою причиною є повернення до роботи промисловості - споживання електроенергії, порівняно з новорічними святами, збільшилося.

"На новорічні свята нам вдалося знизити час відключень до мінімуму. Однак в останні дні дефіцит потужності в Києві та області зростає. Енергетики утримують ситуацію в рамках стабілізаційних графіків, але все частіше в так звані "негарантовані години" (світло-сірий колір на графіках) диспетчерам доводиться обмежувати електропостачання, щоб уникнути аварій", - підкреслили в ДТЕК.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в ніч на 9 січня здійснили обстріли об'єкта генерації на півдні України.

10 січня споживання електрики в Україні підвищилося, тому було ухвалено рішення про застосування аварійних відключень світла в багатьох областях. У деяких регіонах поривчастий вітер перервав роботу операторів системи розподілу. Проводяться ремонтні роботи.

Відключення світла в Україні

В Україні з 3 січня 2023 року повернули стабілізаційні графіки відключення електропостачання. У зв'язку з ситуацією в Укренерго закликали споживачів менше використовувати електрику і користуватися приладами, які споживають найбільше електроенергії, тільки по черзі.

6 січня в Укренерго розповіли про те, що ситуація з відключенням світла в Україні може суттєво погіршитися. Причиною тому назвали похолодання, через яке зростає навантаження на енергомережі. За такої ситуації енергосистема, враховуючи пошкодження енергетичної інфраструктури, не може повністю задовольнити потреби населення в електроенергії.

Глава уряду Денис Шмигаль раніше казав, що українцям слід бути готовими до повторних аварійних відключень світла. Заходи можуть впроваджуватися через обстріли окупантами РФ енергетичної інфраструктури та підвищення навантаження на енергомережі через холоди.

Дивіться відео ТСН - коли на українців очікує світло без планових відключень

Інші новини:

новини Києва ДТЕК відключення світла
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:44

Все ще живий: путініст Міхалков вийшов на зв'язок після новин про передсмертний стан

15:14

Путін не змінював мету щодо України: РФ зазнає втрат, але готова продовжувати війну – СтолтенбергВідео

15:10

57-річна Елізабет Херлі ледь не виронила бюст з бікіні, в якому скакала по хвиляхВідео

15:05

У Києві та області стали частіше відключати світло: в ДТЕК назвали причини і просять економитиВідео

15:01

"З нього класний чорнобривець під Бахмутом виросте": Анатоліч вилаяв Кіркорова за ниття до Зеленського

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:51

Реформа містобудування передбачає до 5 років увʼязнення за знищення архітектурної спадщини - Шуляк

14:47

Найсмачніший і дуже ніжний паштет: рецепт закуски, яку змітаю зі столу за 2 хвилиниВідео

14:35

Таємні агенти України виконують ризиковані диверсії в тилу РФ — NYTВідео

14:32

Російському режисерові Міхалкову стає гіршеВідео

Реклама
14:14

Військовий аналітик пояснив, чому у Лукашенка знизилися шанси ухилитися від війни з УкраїноюВідео

13:55

Гримлять вибухи, в небі проносяться винищувачі: в Криму потужна "бавовна"Відео

13:44

"Хамська демонстрація невразливості": Гіркін влаштував істерику через призначення Лапіна

13:38

Подоляк розповів, які проблеми України вирішують поставки західної зброїВідео

13:37

Поразка - єдиний варіант для Путіна, він не зможе перемогти Україну у війні - КулебаВідео

13:28

РФ готує військових Білорусі до наступу з півночі: військовий аналітик назвав можливу датуВідео

13:26

Потужний удар артилерії ЗСУ: під Херсоном підбили військовий катер РФВідео

13:06

Матовий френч манікюр 2023: 5 варіантів наймоднішого нейл-арту на сьогоднішній момент

13:00

Гороскоп на завтра 11 січня 2023: Близнюкам – успіх, Водоліям – зруйновані плани

12:59

Загроза удару з Білорусі: експерт оцінив ймовірність атаки РФ у січніВідео

12:46

Танки Leopard для України: Зеленський і Макрон пішли на "угоду", щоб натиснути на США та ФРН – ЗМІ

Реклама
12:45

Апельсинова вода для орхідей: як приготувати домашнє добриво для пишного цвітінняВідео

12:44

Навіть сліду не залишиться: 3 способи, як прибрати стару жирну пляму без прання

12:43

Просування під Соледаром: десантники ЗСУ контратакували та відкинули окупантів - військовий аналітикВідео

12:35

Не попередив про те, що нападе на Україну: Китай перестав довіряти Путіну - Financial TimesВідео

12:30

Навіщо спати з цибулею у шкарпетках: дивовижний еліксир, яким користувалися ще наші бабусіВідео

12:27

"Я гулящий, бабій": Євген Клопотенко розкрив подробиці своїх нетрадиційних відносинВідео

12:00

Росія готує Білорусь до наступу з півночі у березні-квітні - Андрій Коваленко

11:54

Екстрасенс спрогнозувала, коли варто чекати перемоги України у війніВідео

11:41

Останні романтики: п'ять чоловічих імен, власники яких роблять дам щасливимиВідео

11:30

"Збреши, але не роби цього": Павло Зібров розповів, як "мочив" Таїсію ПовалійВідео

11:21

Гаряча фаза війни закінчиться навесні 2023 року: астролог назвав дві датиВідео

11:21

Вірменія зухвало "кинула" Росію: Пашинян розбив план Москви щодо навчань ОДКБ у 2023 роціВідео

11:00

"Вбивці дронів": Пентагон замовив для України 14 систем Vampire

10:36

До 80, 85 чи 100%: як правильно заряджати телефон, щоб не витрачати гроші на ремонт

10:34

Ризик наступу на Чернігів: у ЗСУ назвали план контрудару по військах РФВідео

10:29

Армія РФ зайняла більшу частину Соледара і хоче оточити Бахмут – британська розвідкаВідео

10:08

Перефарбований з червоного в синій "Альфа-банк" все одно залишається банком окупанта – економіст

10:00

Міжнародний день дякую 2023: теплі вітання у віршах та прозі

09:43

У кімнаті буде на 2-3 градуси тепліше: як підвищити тепловіддачу батареї за допомогою фольги

09:34

Україна має перемогти у 2023-му, в іншому разі РФ затягне війну і матиме перевагу: у WP дали прогнозВідео

Реклама
09:31

Ставка на "Вагнера" - знак відчаю: у США заявили, що бойовики Пригожина не змінять результат війниВідео

09:00

Гороскоп на сьогодні 10 січня: Рибам - успіх у всьому, Водоліям - проблемиВідео

08:42

Передача танків Leopard Україні: Шольц назвав головну умову згоди НімеччиниВідео

08:30

Що потрібно робити, якщо дме з пластикових вікон: стовідсотковий спосіб утепленняВідео

08:30

Щедрівки на Старий Новий Рік 2023: веселі, дитячі та всесвітньо відомі пісні

08:27

Просування на Луганщині: ЗСУ досягли успіху під Кремінною – ISWВідео

08:25

Під Бахмутом 4 воїнів ССО самі атакували позицію з 21 окупантом: ліквідували весь підрозділВідео

08:20

Володю без свідомості забирають, його місце займає кухар-кілерПогляд

08:12

Франція та Польща підштовхують Німеччину до відправки танків "Леопард" в Україну - PoliticoВідео

07:40

Пригожин використовує Соледар для просування ПВК "Вагнера" - ISW

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буря
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти