В Україні повернули стабілізаційні графіки: як вимикатимуть світло

До цього часу споживання було зниженим, а сонячні електростанції через хорошу погоду змогли виробляти більше електроенергії, тому вимкнення не застосовувалися.

В Україні повернули стабілізаційні графіки відключення електроенергії/ УНІАН

В Україні з 14:00 вівторка, 3 січня, повернули у дію стабілізаційні графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляють в "Укренерго". Зазначається, що у першій половині доби електроспоживання було зниженим, тому не довелося застосовувати стабілізаційні вимкнення до 14:00. Крім цього, ясна погода дала змогу сонячним електростанціям виробляти більше електроенергії у ранкові години.

"Водночас, на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр "Укренерго" довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі", – йдеться у повідомленні.

Також у компанії повідомили, що російські окупанти знову вдарили по енергооб'єктах на сході та півдні України. Внаслідок цього були пошкоджені розподільчі мережі. Енергетики зможуть почати ремонтні роботи, як тільки отримають відповідний дозвіл від військових.

У той же час в "Укренерго" закликали споживачів розумно споживати електроенергію і користуватися енергоємними приладами почергово.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, у суботу, 31 грудня, у Києві та області скасували екстрені відключення світла, які були запроваджені через масований обстріл росіян. Енергетики намагалися зробити все можливе, щоб на Новий рік столиця та Київська область були зі світлом.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначав, що відключення світла в Україні продовжаться й після завершення війни. Для відновлення енергосистеми знадобиться багато часу. Він наголосив, що на це, можливо, доведеться витратити роки.

У той же час голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що атаки країни-агресорки РФ на українську енергосистему теоретично можуть призвести до блекауту в Україні. Проте на практиці такий ризик досить низький. У росіян вичерпується здатність завдавати шкоди нашій державі такими атаками.

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